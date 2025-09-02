Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Wissenschaft
  • |

  • Rückkehr der Schraubenwurmfliege: USA fürchten Einschleppung

Es gibt gute Möglichkeiten, die Neuwelt-Schraubenwurmfliege gezielt zu bekämpfen.
Es gibt gute Möglichkeiten, die Neuwelt-Schraubenwurmfliege gezielt zu bekämpfen. Bild: Denise Bonilla/U.S. Department of Agriculture/AP/dpa
Die Maden der Neuwelt-Schraubenwurmfliege fressen sich tief ins Fleisch.
Die Maden der Neuwelt-Schraubenwurmfliege fressen sich tief ins Fleisch. Bild: Uncredited/USDA Agricultural Research Service/AP/dpa
Nutzviehaltern drohen große Einbußen durch den Befall. (Archivbild)
Nutzviehaltern drohen große Einbußen durch den Befall. (Archivbild) Bild: Fernando Llano/AP/dpa
Es gibt gute Möglichkeiten, die Neuwelt-Schraubenwurmfliege gezielt zu bekämpfen.
Es gibt gute Möglichkeiten, die Neuwelt-Schraubenwurmfliege gezielt zu bekämpfen. Bild: Denise Bonilla/U.S. Department of Agriculture/AP/dpa
Die Maden der Neuwelt-Schraubenwurmfliege fressen sich tief ins Fleisch.
Die Maden der Neuwelt-Schraubenwurmfliege fressen sich tief ins Fleisch. Bild: Uncredited/USDA Agricultural Research Service/AP/dpa
Nutzviehaltern drohen große Einbußen durch den Befall. (Archivbild)
Nutzviehaltern drohen große Einbußen durch den Befall. (Archivbild) Bild: Fernando Llano/AP/dpa
Wissenschaft
Rückkehr der Schraubenwurmfliege: USA fürchten Einschleppung
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Lange galt die Schraubenwurmfliege in Mexiko und Mittelamerika als beseitigt. Seit einiger Zeit breitet sie sich wieder aus. US-Farmer befürchten eine Einschleppung.

Mexiko-Stadt.

In Mittelamerika und Mexiko sorgt eine Schmeißfliegen-Art für Verluste bei Nutztierhaltern. Seit Beginn des Ausbruchs vor etwa zwei Jahren wurden in der Region rund 100.000 erkrankte Nutztiere erfasst, die meisten davon in Panama, wie die regionale Organisation für Agrargesundheit (OIRSA) berichtete. Die Maden der Neuwelt-Schraubenwurmfliege (Cochliomyia hominivorax) fressen sich tief ins Fleisch und schwächen ihren Wirt. Auch Menschen können befallen werden.

Im US-Nachbarland Mexiko wurden bis August 5.000 Fälle bei Tieren gemeldet, was einem Anstieg von 53 Prozent im Vergleich zu Juli entspricht. US-Farmer und -Regierung sind alarmiert. Die US-Grenze wurde für Rinderimporte aus Mexiko geschlossen.

US-Viehwirtschaft drohen Millionenverluste

Bei einer Einschleppung der Fliege könnten der US-Viehwirtschaft Millionenverluste drohen. "Die USA haben die Neuwelt-Schraubenwurmfliege bereits einmal besiegt, und wir werden es wieder tun", gab sich Landwirtschaftsministerin Brooke Rollins kämpferisch. 

Wegen Sorgen um eine weitere Ausbreitung wurde die US-Grenze für mexikanische Rinderexporte geschlossen. (Archivbild)
Wegen Sorgen um eine weitere Ausbreitung wurde die US-Grenze für mexikanische Rinderexporte geschlossen. (Archivbild) Bild: Fernando Llano/AP/dpa
Wegen Sorgen um eine weitere Ausbreitung wurde die US-Grenze für mexikanische Rinderexporte geschlossen. (Archivbild)
Wegen Sorgen um eine weitere Ausbreitung wurde die US-Grenze für mexikanische Rinderexporte geschlossen. (Archivbild) Bild: Fernando Llano/AP/dpa

In den USA war die Schmeißfliege nach verheerenden Verlusten bei Vieh und Wildtieren 1966 gezielt ausgerottet worden, in den Florida Keys hatte es 2016 noch mal einen kleineren Ausbruch gegeben. Die Art ist ursprünglich in den tropischen und subtropischen Regionen Amerikas verbreitet, wurde aber durch Viehtransporte wiederholt auch in andere Gebiete eingeschleppt. 

Erfolgreiche Ausrottungsprogramme 

Zwei Jahrzehnte lang war der Schädling in Nordamerika kaum ein Problem mehr: Ausrottungsprogramme - bei denen sterile männliche Fliegen (SIT) freigesetzt wurden, die keine Nachkommen zeugen können - ließen die Vorkommen schwinden. Im Bundesstaat Texas will die US-Regierung nun wieder eine Anlage zur Produktion von bis zu 300 Millionen sterilen Fliegen pro Woche schaffen, um diese im Notfall an der Südgrenze freilassen und die Vermehrungskette stoppen zu können.

Die Neuwelt-Schraubenwurmfliege breitet sich in Mexiko und Mittelamerika aus. (Archivbild)
Die Neuwelt-Schraubenwurmfliege breitet sich in Mexiko und Mittelamerika aus. (Archivbild) Bild: Fernando Llano/AP/dpa
Die Neuwelt-Schraubenwurmfliege breitet sich in Mexiko und Mittelamerika aus. (Archivbild)
Die Neuwelt-Schraubenwurmfliege breitet sich in Mexiko und Mittelamerika aus. (Archivbild) Bild: Fernando Llano/AP/dpa

Die Neuwelt-Schraubenwurmfliege legt ihre Eier bevorzugt an offenen Wunden oder Körperöffnungen von Warmblütern ab. Die schlüpfenden Larven graben sich tief ins Gewebe. In den verursachten Wunden kommt es oft zu Infektionen, die tödlich verlaufen können. Der wirtschaftliche Schaden für Nutzviehhalter kann enorm sein. 

Fliege legt Eier auch auf Menschen ab

Auch Menschen werden von den Maden befallen. In Guatemala wurden zum Beispiel in diesem Jahr bisher 80 Fälle erfasst, in Costa Rica etwa 70 und in Mexiko 44. In den USA wurde ein aus El Salvador eingeschleppter Fall registriert. Kürzlich starb in Mexiko eine vorerkrankte 86-Jährige, die mit Maden befallen war. 

Die Schmeißfliegen-Art breitet sich von Panama ausgehend seit 2023 wieder nordwärts aus. Große Erfolge im Kampf gegen den Schädling hatte das mittelamerikanische Land Anfang der 2000er Jahre erzielt. Die Freilassung steriler Männchen und eine strenge Überwachung verhinderten damals, dass sich die Fliege über den Darién-Dschungel nach Norden ausbreitete.

Nicht in Europa heimisch

Neben der Neuwelt-Schraubenwurmfliege gibt es auch eine Altwelt-Schraubenwurmfliege (Chrysomya bezziana), die insbesondere in Südostasien, im Nahen Osten und Teilen Afrikas vorkommt. In Europa gibt es zahlreiche mit den Schraubenwurmfliegen verwandte Schmeißfliegen-Arten, die aber keinen tief ins Fleisch reichenden Befall wie bei Cochliomyia hominivorax verursachen. Oft fressen Schmeißfliegen-Maden vorwiegend totes organisches Material. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
01.09.2025
2 min.
Rätsel um verschwundene Klage: Wie kann es sein, dass man vor Gericht muss und davon nichts erfährt?
In der Stadtverwaltung wisse man nichts von einer Klage des Freistaats, heißt es aus dem Plauener Rathaus.
Der Freistaat Sachsen hat Ende Juni beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht Klage gegen die Stadt Plauen eingereicht. Doch dort will man davon nichts wissen. Bei der Justiz ist man ratlos.
Swen Uhlig
09:40 Uhr
1 min.
Greiz: Hausflur mit Löschschaum ausgesprüht - Zeugen gesucht
Die Polizei in Greiz sucht Zeugen zu zwei Sachbeschädigungen.
Die Greizer Polizei sucht Zeugen zu zwei Sachbeschädigungen – auch im sächsischen Vogtland.
Daniela Hommel-Kreißl
30.08.2025
3 min.
US-Berufungsgericht: Meiste Trump-Zölle sind rechtswidrig
Ein US-Berufungsgericht hat Trump eine juristische Niederlage beschert. (Archivbild)
Donald Trump hat hohe Zölle auf die Einfuhr von Importwaren eingeführt. Er will damit die US-Wirtschaft ankurbeln. Nun kommt ihm erneut ein Gericht in die Quere. Doch er gibt sich nicht geschlagen.
26.08.2025
2 min.
Trump droht wegen Digitalgesetzen mit Zöllen – EU kontert
Droht der EU erneut mit Zöllen: US-Präsident Donald Trump. (Archivbild)
US-Präsident Donald Trump will die EU dazu bringen, ihre strengen Digitalgesetze nicht gegen amerikanische Unternehmen anzuwenden. Dabei setzt er nun auch auf Drohungen. Lässt die EU sich erpressen?
09:43 Uhr
1 min.
Neuer Vorstand gewählt: Moritz Kunz führt die Jusos Vogtland
Moritz Kunz (Zweiter von links) ist neuer Vorsitzender der Jusos Vogtland.
Moritz Kunz führt künftig die Jusos Vogtland. In Reichenbach wählte die politische Arbeitsgemeinschaft jetzt einen neuen Vorstand.
Daniela Hommel-Kreißl
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
Mehr Artikel