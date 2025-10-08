Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Wissenschaft
  • |

  • Schlafend, wandernd, offline: Nobel-Geehrte kaum erreichbar

Nobelpreisträgerin Brunkow wird in den USA mitten in der Nacht von Fotografen zuhause überrascht.
Nobelpreisträgerin Brunkow wird in den USA mitten in der Nacht von Fotografen zuhause überrascht. Bild: Lindsey Wasson/AP/dpa
Omar Yaghi, der als einer von drei Wissenschaftlern 2025 den Nobelpreis für Chemie erhält.
Omar Yaghi, der als einer von drei Wissenschaftlern 2025 den Nobelpreis für Chemie erhält. Bild: Brittany Hosea-Small/University of California, Berkeley/dpa
John Martinis steht mit seiner Frau Jean in ihrem Wohnzimmer, nachdem er von seinem Nobelpreis für Physik erfahren hat.
John Martinis steht mit seiner Frau Jean in ihrem Wohnzimmer, nachdem er von seinem Nobelpreis für Physik erfahren hat. Bild: Mark J. Terrill/AP/dpa
John Clarke sitzt in seinem Haus in Berkeley.
John Clarke sitzt in seinem Haus in Berkeley. Bild: Noah Berger/AP/dpa
Nobelpreisträgerin Brunkow wird in den USA mitten in der Nacht von Fotografen zuhause überrascht.
Nobelpreisträgerin Brunkow wird in den USA mitten in der Nacht von Fotografen zuhause überrascht. Bild: Lindsey Wasson/AP/dpa
Omar Yaghi, der als einer von drei Wissenschaftlern 2025 den Nobelpreis für Chemie erhält.
Omar Yaghi, der als einer von drei Wissenschaftlern 2025 den Nobelpreis für Chemie erhält. Bild: Brittany Hosea-Small/University of California, Berkeley/dpa
John Martinis steht mit seiner Frau Jean in ihrem Wohnzimmer, nachdem er von seinem Nobelpreis für Physik erfahren hat.
John Martinis steht mit seiner Frau Jean in ihrem Wohnzimmer, nachdem er von seinem Nobelpreis für Physik erfahren hat. Bild: Mark J. Terrill/AP/dpa
John Clarke sitzt in seinem Haus in Berkeley.
John Clarke sitzt in seinem Haus in Berkeley. Bild: Noah Berger/AP/dpa
Wissenschaft
Schlafend, wandernd, offline: Nobel-Geehrte kaum erreichbar
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Droht etwa ein Grizzlybär? Einige Nobelpreis-Geehrte erfuhren unter seltsamen Umständen von der Ehrung – oder auch erst mal gar nicht.

Stockholm.

Einige in dieser Woche mit dem Nobelpreis gekürten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbeiten an der Westküste der USA, wo es zum Zeitpunkt der Preisbekanntgabe in Stockholm noch sehr früh ist. Daher war es diesmal besonders schwer, die Geehrten zu erreichen. 

Omar Yaghi, der an der University of California in Berkeley forscht, erwischte die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Flughafen Frankfurt, wie der Materialwissenschaftler später bei einer Pressekonferenz erzählte. Yaghi war gerade aus San Francisco gelandet und auf dem Weg zu einer Konferenz in Brüssel, als er von seinem Nobelpreis für Chemie erfuhr. 

Omar Yaghi, der als einer von drei Wissenschaftlern 2025 den Nobelpreis für Chemie erhält.
Omar Yaghi, der als einer von drei Wissenschaftlern 2025 den Nobelpreis für Chemie erhält. Bild: Brittany Hosea-Small/University of California, Berkeley/dpa
Omar Yaghi, der als einer von drei Wissenschaftlern 2025 den Nobelpreis für Chemie erhält.
Omar Yaghi, der als einer von drei Wissenschaftlern 2025 den Nobelpreis für Chemie erhält. Bild: Brittany Hosea-Small/University of California, Berkeley/dpa

200 SMS können nicht lügen

Immunforscher Fred Ramsdell erfuhr am Montag erst nach Stunden von seinem Nobelpreis für Medizin. Seine Ehefrau Laura O'Neill habe auf einmal angefangen zu schreien, als sie auf einem Campingplatz in der Nähe des Yellowstone-Nationalparks angekommen seien, sagte Ramsdell dem Karolinska-Institut. Er habe gedacht, sie habe möglicherweise einen Grizzlybären gesehen - "aber es stellte sich heraus, es war kein Grizzlybär, und sie hat gesagt: "Du hast den Nobelpreis gewonnen!"" Das habe er nicht, entgegnete Ramsdell - "und sie hat gesagt: "Aber ich habe hier 200 SMS, in denen steht, dass du ihn gewonnen hast!""

"Ich brauche meinen Schlaf"

Ebenfalls die Ehefrau im Spiel war bei dem am Dienstag gekürten Quantenforscher John Martinis. Seine Frau habe bis spät in die Nacht ein Buch gelesen, er selbst habe schon geschlafen, erzählte der Preisträger dem Nobelkomitee. Es habe dann etliche Anrufe und Presseanfragen gegeben. "Meine Frau ist sehr gut zu mir, sie hat mich ein paar Stunden lang nicht geweckt, denn sie weiß, dass ich meinen Schlaf brauche."

John Martinis steht mit seiner Frau Jean in ihrem Wohnzimmer, nachdem er von seinem Nobelpreis für Physik erfahren hat.
John Martinis steht mit seiner Frau Jean in ihrem Wohnzimmer, nachdem er von seinem Nobelpreis für Physik erfahren hat. Bild: Mark J. Terrill/AP/dpa
John Martinis steht mit seiner Frau Jean in ihrem Wohnzimmer, nachdem er von seinem Nobelpreis für Physik erfahren hat.
John Martinis steht mit seiner Frau Jean in ihrem Wohnzimmer, nachdem er von seinem Nobelpreis für Physik erfahren hat. Bild: Mark J. Terrill/AP/dpa

"Das ist doch nur Spam"

Auch die am Montag ebenfalls bedachte Immunforscherin Mary Brunkow ging beim Anruf aus Stockholm erst mal nicht ran. "Mein Telefon klingelte, ich sah eine Nummer aus Schweden und dachte: "Das ist doch nur Spam"", erklärte sie später. "Also schaltete ich das Telefon ab und schlief weiter." Geweckt worden seien sie, ihr Mann und der Hund schließlich von Reportern.

Der am Dienstag geehrte Quantenforscher Michel Devoret ließ zunächst lange nichts von sich hören, bis sein Arbeitgeber Google schließlich eine Reaktion von ihm verschickte. Er fühle sich "geehrt", hieß es darin. "Was für eine Überraschung! Ich bin mit vielen Anrufen und Nachrichten aufgewacht und dachte zuerst, das wäre ein Witz." Schließlich habe er seine Tochter in Paris angerufen, die gesagt habe, dass es echt sei. Die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften erreichte ihn letztlich erst am Mittwoch - einen Tag nach seiner offiziellen Bekanntgabe.

"Wenn das anhält, wird es katastrophal sein"

US-Quantenforscher John Clarke war direkt zum Gespräch mit Stockholm bereit und sagte später, es sei fraglich, wie es künftig um die Nobelpreis-Dominanz der USA bestellt sein wird. Dabei fand er deutliche Worte für die von der US-Regierung unter Präsident Donald Trump vorangetriebenen Kürzungen bei Forschungsetats. "Das ist ein wirklich ernsthaftes Problem", sagte der 83-jährige US-Amerikaner bei einer Pressekonferenz der University of California in Berkeley. Ein Großteil der wissenschaftlichen Forschung im Land werde lahmgelegt. "Wenn das anhält, wird es katastrophal sein." 

John Clarke sitzt in seinem Haus in Berkeley.
John Clarke sitzt in seinem Haus in Berkeley. Bild: Noah Berger/AP/dpa
John Clarke sitzt in seinem Haus in Berkeley.
John Clarke sitzt in seinem Haus in Berkeley. Bild: Noah Berger/AP/dpa

Clarke, Devoret und Martinis war der Physik-Nobelpreis für ihre Forschung zur Quantenmechanik zugesprochen worden. Brunkow, Ramsdell und der Japaner Shimon Sakaguchi erhalten den diesjährigen Medizin-Nobelpreis für ihre Entdeckungen zur sogenannten peripheren Immuntoleranz, die verhindert, dass das Immunsystem dem Körper schadet. 

Der Nobelpreis für Chemie geht 2025 an die Materialwissenschaftler Susumu Kitagawa (Japan), Richard Robson (Australien) und den am Flughafen Frankfurt erreichten Yaghi. Sie hatten metallorganische Gerüstverbindungen entwickelt, die CO2 und andere Substanzen aus der Umwelt aufnehmen können. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
22:57 Uhr
2 min.
Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein
Russland setzt die MiG-31 intensiv im Krieg gegen die Ukraine ein. (Archivbild)
Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine dank seiner Kampfjets auch auf seine Luftüberlegenheit. Nun muss das russische Militär einen schmerzhaften Verlust eingestehen.
06.10.2025
6 min.
Medizin-Nobelpreis für Immunforscher aus Japan und den USA
Die Medizin-Nobelpreisträger stehen fest.
Ihre Entdeckung erklärt, wie der Körper Autoimmunerkrankungen und Allergien verhindert. Die Preisträger schufen die Basis für mögliche Therapien gegen Arthritis, Multiple Sklerose oder Typ-1-Diabetes.
08.10.2025
7 min.
Apartments für Moleküle: Nobelpreis für drei Chemiker
Mit ihrer Forscher legten die Chemiker die Basis für viele mögliche Problemlösungen.
Architektur in der Chemie bringt drei Forschern den diesjährigen Nobelpreis. Mit den Konstruktionen lässt sich Wasser aus Wüstenluft ziehen, Wasserstoff speichern – und etliches mehr.
23:02 Uhr
2 min.
Rekordsieg für Rangnick - Niederlande souverän
Ralf Rangnick feierte einen Sieg mit Österreich.
Ralf Rangnick verfolgt Österreichs Tor-Spektakel mit einem Spezialschuh - der WM 2026 ist der deutsche Coach mit seinem Team nun ganz nah. Gleiches gilt für die Niederlande und Kroatien.
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
08.10.2025
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
Mehr Artikel