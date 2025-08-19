Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Gletscher von Spitzbergen haben 2024 viel Eis verloren. (Archivbild)
Die Gletscher von Spitzbergen haben 2024 viel Eis verloren. (Archivbild) Bild: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa
Die Gletscher von Spitzbergen haben 2024 viel Eis verloren. (Archivbild)
Die Gletscher von Spitzbergen haben 2024 viel Eis verloren. (Archivbild) Bild: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa
Wissenschaft
Spitzbergens Gletscher verlieren gigantische Eismassen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Etwa 62 Milliarden Tonnen Eis haben Spitzbergens Gletscher laut einer Studie im Sommer 2024 verloren, ein Großteil davon innerhalb von sechs Wochen. Das hatte Auswirkungen auf den Meeresspiegel.

Oslo.

Die Gletscher von Spitzbergen nördlich von Norwegen haben im Sommer 2024 eine gigantische Menge Eis verloren: Forscher berechneten einen Verlust von 61,7 Gigatonnen (plus/minus 11,1 Gigatonnen mögliche Abweichung). Diese Schmelze "übertraf alle bisherigen Beobachtungen", schreibt das Team um Thomas V. Schuler von der Universität Oslo in der Fachzeitschrift "Proceedings of the National Academy of Sciences". Es sei ein Verlust von etwa ein Prozent der gesamten Eismasse Spitzbergens gewesen.

Spitzbergen ist eine Inselgruppe nördlich von Norwegen und östlich von Grönland. Auch die Hauptinsel heißt Spitzbergen und zählt zu den nördlichsten besiedelten Gebieten der Welt. 

0,27 Millimeter Anstieg des Meeresspiegels 

Die Forscher haben die Daten mit Hilfe von Beobachtungen, Modellierungen und Fernerkundungen gewonnen. Unter Berücksichtigung des Gletscherverlusts in den umliegenden Gebieten verlor die Barentssee, an deren Rand Spitzbergen liegt, den Analysen zufolge in einem einzigen Jahr etwa 102,1 Gigatonnen Eis (plus/minus 22,9 Gt). 

Das hatte Auswirkungen auf den globalen Meeresspiegel: Gut 0,27 Millimeter Anstieg gingen laut Analysen darauf zurück, davon sind 0,16 Millimeter allein auf die Schmelze in Spitzbergen zurückzuführen. 

Auch Grönland hat so viel Eis verloren 

"Um den extremen Gletschermassenverlust im Sommer 2024 ins rechte Licht zu rücken", geben die Forscher Vergleichsdaten: Das Eisschild Grönlands hat im gleichen Sommer den Angaben zufolge eine vergleichbare Menge wie Spitzbergen verloren (55 Gt plus/minus 35 Gt), nimmt aber eine rund 50-mal größere Fläche ein. 

Ein solch größerer Gletscher hat mehr Eis und Schnee, was bedeutet, dass es länger dauern kann, bis sich die Temperaturveränderungen auf die gesamte Masse auswirken. Allerdings hängt die Eisschmelze von vielen Faktoren wie etwa auch der Topographie ab.

"Ein Einblick in die Bedingungen in 70 Jahren" 

"Der Großteil der Gletscherschmelze im Jahr 2024 ereignete sich während einer sechswöchigen Periode anhaltender atmosphärischer Zirkulationsmuster, die rekordhohe Lufttemperaturen verursachten", schreiben die Forscher. Obwohl diese Bedingungen bei den gegenwärtigen Klimabedingungen selten seien, deuteten Klimaprognosen für die Zukunft jedoch darauf hin, "dass solche Temperaturniveaus bis zum Ende des 21. Jahrhunderts immer häufiger auftreten und möglicherweise sogar die von 2024 übertreffen werden". 

Die Forscher gehen daher davon aus, dass der Sommer 2024 in Spitzbergen als Prognose für das künftige Gletscherschmelzen in der Arktis dienen und "einen Einblick in die Bedingungen in 70 Jahren" geben kann. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
11:37 Uhr
3 min.
Landrat lobt Arbeit der Kinder- und Jugendwehren im Vogtland: „Ohne euch hat die Feuerwehr in zehn, 15 Jahren keinen Nachwuchs mehr“
Sechs Kinderfeuerwehren haben sich beim Aktionstag der Kinderfeuerwehren in Limbach getroffen.
Ein Aktionstag der vogtländischen Kinderfeuerwehren ging am Wochenende in Limbach über die Bühne. Dass die Nachwuchs-Brandschützer möglichst schon früh starten sollten, hat einen Grund.
Petra Steps
11:38 Uhr
2 min.
Selenskyj gratuliert Ukrainern zum Unabhängigkeitstag
Der Unabhängigkeitsplatz in Kiew ist ein Symbol für den Widerstandswillen der Ukrainer im Krieg gegen Russland. (Archivbild)
Mitten im Krieg begeht die Ukraine ihren Unabhängigkeitstag. Präsident Selenskyj spricht in einer Rede den Landsleuten Mut zu und verbreitet Zuversicht.
15.08.2025
2 min.
Studie: See auf Gletscher sprengt Risse in Grönlands Eis
Auf einem Gletscher in Grönland hat sich ein See gebildet.
Plötzlich bricht Wasser durch – und hinterlässt meterbreite Kanäle im Eis: Eine Studie zeigt, welche Auswirkungen das Phänomen auf einen grönländischen Gletscher hat.
23.08.2025
4 min.
Plauener erfinden den Fahrradträger für das Auto neu
Tim Mockert befestigt die Fahrräder in der Halterung. Diese ist für Mountainbikes, Gravelbikes, Enduro-Bikes und auch Rennräder geeignet – auch E-Bikes sind kein Problem.
Aus der gemeinsamen Leidenschaft fürs Radfahren ist bei drei jungen Vogtländern eine ungewöhnliche Idee entstanden. Um mehr aus dieser Idee zu machen, setzen die Freunde jetzt alles auf eine Karte.
Louise Wappler
31.07.2025
2 min.
Eisbär auf Spitzbergen erschossen
Ein Schild warnt auf Spitzbergen vor Eisbären. (Symbolbild)
Eisbären gehören zu Spitzbergen wie Schnee und Eis. Ein vierjähriges Männchen wird nun im Nordwesten der Inselgruppe erschossen, um Menschen vor einem Angriff zu schützen.
23.08.2025
5 min.
Düsterer „Erzgebirgskrimi“ in Altenberg mit verschwundenem Kommissar: Lohnt das Einschalten?
Müssen diesmal Kommissar Winkler suchen: seine Kollegin Karina Szabo (links, Lara Mandoki) und Försterin Saskia Bergelt (Teresa Weißbach).
Ab Samstag, 10 Uhr, steht der neue Film „Über die Grenze“ in der ZDF-Mediathek bereit, im Fernsehen wird er am 30. August gezeigt. Nach dem Kulturhauptstadtfilm mit schönen Bildern von Chemnitz ist die Atmosphäre diesmal eine ganz andere.
Katharina Leuoth
Mehr Artikel