Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Wissenschaft
  • |

  • Stachlige Rüstung: Ankylosaurier mit beispielloser Panzerung

Eine grafische Darstellung zeigt eine Rekonstruktion von Spicomellus afer.
Eine grafische Darstellung zeigt eine Rekonstruktion von Spicomellus afer. Bild: Matthew Dempsey/-/dpa
Besonders auffällig ist der Nacken des Tiers. Er hat fünf Stacheln, von denen mindestens zwei fast einen Meter lang sind.
Besonders auffällig ist der Nacken des Tiers. Er hat fünf Stacheln, von denen mindestens zwei fast einen Meter lang sind. Bild: Matthew Dempsey/-/dpa
Eine grafische Darstellung zeigt eine Rekonstruktion von Spicomellus afer.
Eine grafische Darstellung zeigt eine Rekonstruktion von Spicomellus afer. Bild: Matthew Dempsey/-/dpa
Besonders auffällig ist der Nacken des Tiers. Er hat fünf Stacheln, von denen mindestens zwei fast einen Meter lang sind.
Besonders auffällig ist der Nacken des Tiers. Er hat fünf Stacheln, von denen mindestens zwei fast einen Meter lang sind. Bild: Matthew Dempsey/-/dpa
Wissenschaft
Stachlige Rüstung: Ankylosaurier mit beispielloser Panzerung
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ankylosaurier sind für ihre Panzer bekannt. Doch ausgerechnet der früheste Vertreter der Gruppe wartete mit einer beispiellosen Rüstung auf. Wofür der riesige Aufwand? Forschende haben eine Vermutung.

London.

Ankylosaurier sind bekannt für ihre Panzer aus Knochenplatten - manche hatten sogar Schwanzkeulen. Doch ausgerechnet der früheste bekannte Vertreter dieser Pflanzenfresser, der vor rund 165 Millionen Jahren über die Erde stapfte, wies eine beispiellose Rüstung auf. Im Fachjournal "Nature" stellt eine Gruppe um Susannah Maidment vom Natural History Museum in London Funde vor, die aus dem Mittleren Atlas in Marokko stammen.

Die Ankylosaurier mit Dutzenden von Arten lebten überwiegend in der Kreidezeit - also vor 143 Millionen Jahren bis zum Aussterben der Dinosaurier vor 66 Millionen Jahren. Die Gruppe entstand jedoch wohl schon vor rund 170 Millionen Jahren. Über ihren frühesten Vertreter, die Art Spicomellus afer, wusste man bisher kaum etwas, weil von ihr nur eine Rippe vorlag - gefunden ebenfalls in Marokko.

Vier Meter lang und bis zu zwei Tonnen schwer

Nun haben Forscher dort zahlreiche weitere Knochen gefunden - und rekonstruieren damit das Erscheinungsbild der Art, die damals auf dem Superkontinent Gondwana auf der Südhalbkugel lebte. Das Museum spricht in einer Mitteilung vom "ungewöhnlichsten Dinosaurier der Welt".

"Das neue Exemplar zeigt extreme Varianten der Panzerung, die sich von allen lebenden oder ausgestorbenen Wirbeltieren unterscheiden und weit außerhalb des Spektrums von anderen gepanzerten Dinosauriern liegen", heißt es in der Studie. 

Erstautorin Maidment schätzt, dass S. afer etwa vier Meter lang und 1,5 bis 2 Tonnen schwer war. Der Studie zufolge trug das Tier nicht nur Panzerplatten, sondern es war zudem geradezu gespickt mit stachelartigen Fortsätzen, die sich von Hals und Nacken über den Rücken bis zur Schwanzspitze zogen. Besonders lange Fortsätze hatte das Tier an Hals und Nacken, entlang der Seiten und an der Schwanzspitze.

Einzigartige Halspanzerung von Spicomellus

Das deute darauf hin, dass Ankylosaurier dieses extravagante Aussehen möglicherweise nur zu Anfang hatten und erst danach allmählich einfachere Panzerungen entwickelten, heißt es. Auch die Präsenz einer Waffe an der Schwanzspitze bei S. afer lasse vermuten, dass diese Entwicklung schon am Anfang der Gruppe stand - 30 Millionen Jahre früher als bisher angenommen.

Am auffälligsten ist aber der Nacken des Tiers mit fünf Stacheln, von denen mindestens zwei fast einen Meter lang waren. "Die einzigartige und auffällige Halspanzerung von Spicomellus muss energetisch aufwendig zu bilden und auch zu tragen gewesen sein", schreibt die Gruppe. "Bei lebenden Tieren sind Strukturen mit offensichtlich beschränkter Funktionalität und verbunden mit aufwendiger Energie tendenziell sexuell selektiert und dienen dem Zeigen oder Kämpfen." 

Anders formuliert: Der Stachelpanzer sollte bei der Balz imponieren und potenzielle Rivalen abschrecken. Erst die späteren einfacheren Panzerungen der Ankylosaurier hätten primär der Verteidigung gedient, mutmaßt die Gruppe. Dazu passe, dass viele Fressfeinde - darunter Krokodile, größere Säugetiere und tonnenschwere fleischfressende Dinosaurier - vermehrt in der Kreidezeit aufgekommen seien. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
28.08.2025
4 min.
Traditionsbetrieb in Not: Fleischerei Kempe im Erzgebirge stellt Insolvenzantrag
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
Die Fleischerei ist seit 136 Jahren am Markt tätig. Jetzt kämpft der Betrieb um die Existenz. Geschäftsführer Volker Straßberger spricht offen darüber, was den Betrieb in die Bredouille gebracht hat.
Thomas Wittig
29.08.2025
6 min.
Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung
Haben Häuser einen Keller, sollte das Untergeschoss besonders in hochwassergefährdeten Gebieten aus wasserdichtem Beton bestehen sowie gut abgedichtet sein.
Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.
Katja Fischer, dpa
04.08.2025
3 min.
Forscher präsentieren urtümliches Meeresreptil aus Dino-Zeit
Die Illustration zeigt das Reptil Plesionectes longicollum, das zur Zeit der Dinosaurier durchs Meer schwamm.
Mit vier Paddeln durchs Urzeitmeer: Ein Fossil aus Süddeutschland stellt nach Angaben eines Forscherteams eine neue Tiergattung dar. Hervorstechend ist der lange Hals des Meeresreptils.
29.08.2025
2 min.
Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar
Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. (Archivbild)
Dass Donald Trumps Importzölle den Baumaschinen-Konzern viel Geld kosten werden, wusste man bei Caterpillar bereits. Doch jetzt fällt die Prognose des Branchenriesen noch ernüchternder aus.
24.08.2025
3 min.
Dinosaurier mit Hautsegel entdeckt
Künstlerische Darstellung von Istiorachis macaruthurae
Manche Urzeittiere und auch heutige Reptilien tragen ein Hautsegel. Die Funktion dieser Art von Rückenkamm ist umstritten. Neue Einblicke liefert nun ein Fund aus England.
26.08.2025
2 min.
Erzgebirgskrimi: Folge 13 läuft am Samstag im ZDF - Wie es danach weitergeht
Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto.
Mittlerweile sind 15 Folgen der beliebten ZDF-Reihe abgedreht. Fans müssen nur noch wenige Tage auf Teil 13 „Über die Grenze“ warten.
Katrin Kablau
Mehr Artikel