Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Entscheidend ist aus Expertensicht, dass Regierungen, Industrie und Naturschutzorganisationen zusammen die Ozeane nachhaltig bewirtschaften. (Archivbild)
Entscheidend ist aus Expertensicht, dass Regierungen, Industrie und Naturschutzorganisationen zusammen die Ozeane nachhaltig bewirtschaften. (Archivbild) Bild: Alie Skowronski/AP/dpa
Entscheidend ist aus Expertensicht, dass Regierungen, Industrie und Naturschutzorganisationen zusammen die Ozeane nachhaltig bewirtschaften. (Archivbild)
Entscheidend ist aus Expertensicht, dass Regierungen, Industrie und Naturschutzorganisationen zusammen die Ozeane nachhaltig bewirtschaften. (Archivbild) Bild: Alie Skowronski/AP/dpa
Wissenschaft
UN-Schutzabkommen der Hochsee kann in Kraft treten
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Weil nun genügend Länder bei dem Vertrag mitmachen, können die Vereinbarungen im UN-Abkommen zum Schutz der Hochsee in die Tat umgesetzt werden. Meeresschützer sprechen von einem Meilenstein

New York.

Das internationale Abkommen zum Schutz der Hochsee kann in Kraft treten, nachdem ihm mindestens 60 Staaten beigetreten sind. Zuletzt waren Marokko und Sierra Leone hinzugekommen.

"Dies ist ein Meilenstein, um verantwortungslose Überfischung zu beenden und den globalen Meeresschutz voranzubringen", sagte Sandra Altherr von Pro Wildlife. Russ Feingold von der Campaign for Nature sagte, in dieser schwierigen Zeit der internationalen Beziehungen sei dies ein wichtiger Erfolg, der zeige, dass die internationale Gemeinschaft weiterhin in der Lage sei, Großes zu erreichen.

Das Abkommen schafft unter anderem die Grundlagen für die Ausweisung großer Schutzgebiete auf Hoher See und für Umweltverträglichkeitsprüfungen vor bestimmten Eingriffen in die Meeresumwelt.

Über 160 Staaten hatten verhandelt 

Im März 2023 hatten sich über 160 Staaten in New York nach langem Ringen auf das Abkommen geeinigt. Mit der ausreichenden Zahl an Ratifikationen kann der Vertrag nach Angaben der Vereinten Nationen nun in 120 Tagen, am 17. Januar 2026, in Kraft treten. Deutschland hat den Vertrag ebenso wie die USA zwar unterschrieben, ihn aber bisher nicht ratifiziert. Dazu ist in Deutschland ein neues Gesetz nötig.

Meeresschützer sehen einen Meilenstein für den Hochseeschutz erreicht, aber auch noch viel Arbeit. (Archivbild)
Meeresschützer sehen einen Meilenstein für den Hochseeschutz erreicht, aber auch noch viel Arbeit. (Archivbild) Bild: Annika Hammerschlag/AP/dpa
Meeresschützer sehen einen Meilenstein für den Hochseeschutz erreicht, aber auch noch viel Arbeit. (Archivbild)
Meeresschützer sehen einen Meilenstein für den Hochseeschutz erreicht, aber auch noch viel Arbeit. (Archivbild) Bild: Annika Hammerschlag/AP/dpa

"Der Vertrag ist das erste rechtlich bindende internationale Abkommen zum Schutz des marinen Lebens in der Hohen See, die zwei Drittel des weltweiten Ozeans ausmacht und eine entscheidende Rolle für die Gesundheit des Planeten spielt", schreibt die High Seas Alliance, ein Netzwerk von Umweltorganisationen. Die Bestimmungen seien entscheidend für die Erreichung globaler Biodiversitätsziele wie etwa 30 Prozent der Meeresflächen bis 2030 unter Schutz zu stellen. 

"Das ist ein Meilenstein, und doch erst der Anfang", sagte Johannes Müller, von OceanCare. "Der Ozean kennt keine Grenzen, und das sollte auch für unsere Bemühungen gelten, das Abkommen wirksam umzusetzen, damit es konkrete Vorteile für die Meeresökosysteme und die in und von ihnen lebenden Gemeinschaften bringt." Die Regierungen müssten nun weiterhin zusammenarbeiten. "Sie müssen die für die Umsetzung dieses historischen Abkommens erforderlichen Institutionen und Verfahren schaffen, die einen dauerhaften Schutz der marinen Biodiversität gewährleisten." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
21:22 Uhr
1 min.
Auch Frankreich erkennt Staat Palästina an
Frankreich erkennt Palästina als Staat an. (Archivbild)
Auch Frankreich erkennt künftig einen Staat Palästina an. Das kündigte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bei einem Treffen zur Zweistaatenlösung in New York an....
21:15 Uhr
4 min.
Neue Richterwahl steht im Bundestag an: Klappt es jetzt?
Drei neue Richterinnen und Richter für das Bundesverfassungsgericht soll der Bundestag am Donnerstag bestimmen. Der erste Anlauf dazu war vor der Sommerpause schiefgegangen.
Im zweiten Anlauf will die schwarz-rote Koalition drei neue Richterinnen und Richter für das Bundesverfassungsgericht benennen. Die Mehrheitsverhältnisse sind schwierig.
Rebekka Wiese
21.09.2025
2 min.
Medizinischer Notfall am Rande des Blasmusikfestivals im Erzgebirge lässt Musikern den Atem stocken
Die Rettungskette hat bestens funktioniert, heißt es vom Veranstalter.
Schrecksekunde gleich zu Beginn des dreitägigen Europäischen Blasmusikfestes im Erzgebirge. Nicht auszudenken, wenn das wenige Stunden zuvor auf der Autobahn geschehen wäre. Notfall mit Happy End.
Beate Kindt-Matuschek
15.09.2025
3 min.
Globales Verbot der schädlichsten Fischereisubventionen
Das Abkommen soll die Fischerei nachhaltiger machen. (Symbolbild)
Subventionen für illegale Fischerei sind jetzt weltweit tabu. Was das neue Abkommen für Verbraucher und Meere bedeutet – und warum der WWF noch mehr fordert.
03.09.2025
4 min.
Botschaft an Trump: EU startet Abstimmung über Mercosur-Deal
Mehr Handel, mehr Wachstum, mehr Jobs: Die EU-Kommission verspricht, dass die Vorteile des Merkur-Abkommens klar überwiegen. (Archivbild)
Die EU und südamerikanische Staaten wollen eine der größten Freihandelszonen der Welt bilden und so auch eine Botschaft an Washington setzen. Wirtschaftsvertreter sprechen von einer "letzten Chance".
Ansgar Haase, dpa
21.09.2025
2 min.
16. Erzgebirgskrimi „Stille Mitte“: Warum Kommissar Winkler in Aue ermittelt
Kommissar Winkler (Kai Scheve, hier mit Teresa Weißbach), ermittelt wieder.
Ein mysteriöser Todesfall führt Kommissar Winkler in die Garagenhöfe im Westerzgebirge. Fans dürfen sich auf Spannung und überraschende Wendungen freuen. Und eine gute Nachricht gibt es.
Thomas Mehlhorn
Mehr Artikel