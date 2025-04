Was der Mond kann, kann die Venus schon lange

Derzeit erscheint die Venus als schmale Sichel am Abendhimmel. Sie steht der Erde so nahe, dass ein Fernglas genügt, um sie zu beobachten.

Berlin.

In der beginnenden Dunkelheit zeigt sich im Westen die hell glänzende Venus. Was mit bloßem Auge sternförmig aussieht, ist es nicht: Der Nachbarplanet der Erde ist derzeit eigentlich nur als dünne Sichel zu sehen. Wie ein schmaler Mond - nur eben viel kleiner.

Um die Venus so zu bewundern, reicht ein einfaches Fernglas, denn sie steht der Erde gerade relativ nah. "Das geht auch mit einem Opernglas oder einem fünf- oder achtfachen Fernglas. Die Sichel sieht man ganz leicht", sagt Uwe Pilz von den Sternfreunden. In den vergangenen Tagen waren die Bedingungen für Beobachtungen gut, nun dürften Wolken einige Tage lang den Nachthimmel vielerorts verdecken.

Schließlich verschwindet Venus ganz

Im Verlauf des März wird die Sichel dünner und dünner. Während am 5. März noch zehn Prozent der Scheibe von der Sonne beleuchtet waren, ist sie am 17. März nur noch zu zwei Prozent beschienen. Die Venus steht dann am Abend auch nur noch ganz knapp über dem Horizont. Ab dem 20. März fällt so wenig Licht auf sie, dass man sie nur noch im Fernglas sieht.

So sah der Abendhimmel Anfang März aus: Links der Jupiter, in der Mitte der Mond und rechts die Venus. (Archivbild) Bild: Peter Komka/MTI/AP/dpa So sah der Abendhimmel Anfang März aus: Links der Jupiter, in der Mitte der Mond und rechts die Venus. (Archivbild) Bild: Peter Komka/MTI/AP/dpa

Dass die Venus von der Erde aus über Monate hinweg in verschiedenen Phasen zu sehen ist - mal voll, mal halb, mal als Sichel - liegt an der jeweiligen Beleuchtungsrichtung. Derzeit überholt die Venus die Erde auf der Innenbahn: Sie steht also zwischen Sonne und Erde und wendet der Erde überwiegend ihre unbeleuchtete Nachtseite zu.

Erst am Abendhimmel zu sehen, dann am Morgenhimmel

Alle 584 Tage, also etwa alle eineinhalb Jahre, zieht die Venus so an der Erde vorbei. Bald ist es wieder so weit: Am 23. März läuft sie genau zwischen Erde und Sonne hindurch. Schon Ende März taucht sie dann auf der anderen Seite wieder auf.

Mit einem 300mm-Zoomobjektiv sieht die Venus derzeit so aus. Bild: Uwe Pilz/-/dpa Mit einem 300mm-Zoomobjektiv sieht die Venus derzeit so aus. Bild: Uwe Pilz/-/dpa

Dann ist die Venus nicht mehr am Abendhimmel zu sehen, sondern am Morgenhimmel - ebenfalls als schmale Sichel, aber genau andersherum gebogen. Die Menschen des Altertums hielten die Venus sogar für zwei Himmelsobjekte, einen Morgenstern und einen Abendstern, wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa schreibt. Nachts ist sie hingegen nie zu sehen.

Schon Galilei entdeckte Venus

Der Universalgelehrte Galileo Galilei schaute sich Venus ab dem Jahr 1610 genau an - das Teleskop war damals gerade erst erfunden worden. Er beschrieb als erster die Venusphasen und entdeckte auch, dass sie in ihren Sichelphasen viel größer erscheint, als wenn sie eine volle Scheibe ist.

Die Illustration zeigt die Anordnung der Planeten. Die Größenverhältnisse stimmen, die Abstände nicht. Bild: picture alliance / dpa Die Illustration zeigt die Anordnung der Planeten. Die Größenverhältnisse stimmen, die Abstände nicht. Bild: picture alliance / dpa

Diese Beobachtungen zeigten, dass die Venus um die Sonne und nicht um die Erde kreist - ein weiterer Beweis gegen das geozentrische Weltbild damals. Spätere Astronomen entdeckten, dass auch der innerste Planet Merkur solche Phasen mit abnehmenden und zunehmenden Sicheln aufweist. Für die äußeren Planeten gilt das - von der Erde aus gesehen - so nicht.

Ein Tag dauert auf Venus länger als ein Jahr

Die Venus, der zweite Planet unseres Sonnensystems, ist minimal kleiner als die Erde. Sie weist aber unter den acht Planeten einige Besonderheiten auf. Dort ist es extrem heiß, die Oberflächentemperatur beträgt etwa 475 Grad Celsius.

Ende März wird die Venus mit bloßem Auge nicht mehr sichtbar sein. Dann taucht sie als Morgenstern wieder auf. Bild: -/DLR-School_Lab Berlin/dpa Ende März wird die Venus mit bloßem Auge nicht mehr sichtbar sein. Dann taucht sie als Morgenstern wieder auf. Bild: -/DLR-School_Lab Berlin/dpa

Außerdem rotiert die Venus als einziger Planet im Uhrzeigersinn um sich selbst - alle anderen Planeten drehen andersherum. Wegen ihrer besonders langsamen Rotation dauert ein Tag auf der Venus länger als ein Jahr: Sie braucht etwa 225 Erdentage um die Sonne, aber 243 Tage um ihre eigene Achse. (dpa)