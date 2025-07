Weitgereister Gast: Wohl interstellares Objekt entdeckt

Besuch aus den Tiefen des Weltraums: In unserem Sonnensystem ist möglicherweise ein drittes interstellares Objekt gesichtet worden. Der Komet ist schnell unterwegs – aber wohl keine Gefahr.

Paris. Astronomen haben möglicherweise einen interstellaren Kometen entdeckt – es wäre erst der dritte bekannte Gast aus den Tiefen des Weltraums in unserem Sonnensystem. Das Objekt, das der europäischen Raumfahrtbehörde Esa zufolge zunächst den Namen A11pl3Z erhielt und laut der US-Raumfahrtbehörde Nasa 3I/Atlas getauft wurde, befindet sich Hunderte Millionen Kilometer von uns entfernt. Eine Gefahr für die Erde ist das Objekt demnach nicht. Näher als 240 Millionen Kilometer sollte es uns nicht kommen, teilte die Nasa mit.

"Ziemlich schnell unterwegs"

Wie groß der Komet ist und woraus er sich zusammensetzt, wollen Astronomen noch herausfinden. Was sie schon wissen: "Dieses Ding ist ziemlich schnell unterwegs", sagte Paul Chodas vom Zentrum für Studien über erdnahe Objekte in Kalifornien der "New York Times".

Auf den womöglich weit gereisten Gast aufmerksam wurde das Atlas-Teleskop im chilenischen Rio Hurtado. Auch weitere Teleskope sichteten das aus Richtung des Sternbilds Schütze kommende Objekt seitdem.

Vorgänger 2017 und 2019 gesichtet

Einen ersten Besucher aus einem anderen Sonnensystem, der eindeutig als solcher identifiziert worden ist, fanden Fachleute 2017. 1I/'Oumuamua, ein zigarrenförmiges, etwa 400 Meter langes Objekt war damals in nur einem Viertel der Erdentfernung an der Sonne vorbeigeflogen. 2019 folgte dann ein weiterer Gast aus der Ferne: 2I/Borisov. (dpa)