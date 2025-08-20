Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Mensch, damals bei der einen Party! Bei energiegeladenen Songs erinnert man sich eher an aufregende und freudvolle Momente. (Symbolbild)
Mensch, damals bei der einen Party! Bei energiegeladenen Songs erinnert man sich eher an aufregende und freudvolle Momente. (Symbolbild) Bild: Annette Riedl/dpa
Mensch, damals bei der einen Party! Bei energiegeladenen Songs erinnert man sich eher an aufregende und freudvolle Momente. (Symbolbild)
Mensch, damals bei der einen Party! Bei energiegeladenen Songs erinnert man sich eher an aufregende und freudvolle Momente. (Symbolbild) Bild: Annette Riedl/dpa
Wissenschaft
Welche Songs fröhliche Erinnerungen auslösen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Drehen Sie heute doch mal auf! Einer Studie zufolge rufen energiegeladene Songs Erinnerungen voller Freude eher wieder hervor. Und andere eignen sich dafür, sich Romantisches ins Gedächtnis zu rufen.

London.

Schon die ersten Takte eines Songs können wunderbare Erinnerungen hervorrufen. Einer Studie zufolge kommen persönliche Ereignisse voller Freude und Aufregung bei energiegeladenen Liedern eher zurück ins Gedächtnis, während weniger kraftvolle, stärker akustische Songs tendenziell ruhige, romantische und traurige Erinnerungen auslösen, heißt es in der Fachzeitschrift "PLOS One".

Frühere Forschungen belegten bereits, dass Musik lebhafte Erinnerungen hervorrufen kann. Nun haben Safiyyah Nawaz und Diana Omigie von der Goldsmiths University in London in einer Online-Umfrage 233 Teilnehmern im Altern von 18 bis 76 unter anderem mit zehn Musikstücken konfrontiert. Diese waren in ihrer Kindheit und Jugend im Alter von neun bis 19 Jahren beliebt – je ein Song aus einem Lebensjahr. 

Die Probanden sollten dadurch hervorgerufene Erinnerungen teilen und kategorisieren. Und sie konnte selbst Songs einreichen, die ihr Gedächtnis reizen.

Was die schnellen Riffs von "When Doves Cry" auslöst

So zeigte sich, dass zum Beispiel Erinnerungen durch ruhige Songs wie "re: stacks" von Bon Iver oder das klassische "Clair de Lune" von Claude Debussy eher von Gefühlen wie Ruhe, Romantik, Traurigkeit und Verehrung geprägt sind. Und diese zurückblickenden Gedanken werden von den Probanden auch als lebendiger, einzigartiger und wichtiger bewertet, heißt es in der Studie. 

Ruhige Lieder erinnern eher an große romantische Momente im Leben. (Symbolbild)
Ruhige Lieder erinnern eher an große romantische Momente im Leben. (Symbolbild) Bild: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa
Ruhige Lieder erinnern eher an große romantische Momente im Leben. (Symbolbild)
Ruhige Lieder erinnern eher an große romantische Momente im Leben. (Symbolbild) Bild: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Zum Beispiel der Rapsong "Trap Queen" von Fetty Wap oder das schnelle "When Doves Cry" von Prince seien dagegen eher mit Erlebnissen voller Aufregung und Vergnügen verbunden. Diese energiegeladene Musik erwecke die Erinnerungen tendenziell schneller. 

Ein Beitrag zur Alzheimer-Therapie

"Wir alle kennen das Erlebnis, ein Lied zu hören und in die Vergangenheit zurückversetzt zu werden, in eine lebendige Erinnerung, die mit diesem Lied verbunden ist", erläutert Nawaz laut Mitteilung. "Wie sich herausstellt, hängen die Eigenschaften der Musik selbst – Merkmale wie Akustik, Lautstärke und Energie – mit den emotionalen und phänomenologischen Qualitäten derselben musikalischen Erinnerungen zusammen."

Solche Erkenntnis können den Forscherinnen zufolge zu Therapien für Menschen mit Gedächtnisstörungen wie Alzheimer beitragen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13.08.2025
3 min.
Anders gehen bei Knie-Arthrose könnte helfen
Irgendwann geht es für viele mit Arthrose nicht mehr ohne - nicht ohne Schmerzen, nicht ohne Gehilfe. (Symbolbild)
Geschwollene Gelenke, die bei jeder Bewegung schmerzen: Fünf Millionen Deutsche haben Beschwerden durch Arthrose. Forscher haben einen neuen Ansatz zur Gelenkschonung weiterentwickelt.
21.08.2025
4 min.
Von Dorffest bis Lichtermeer: Das ist am Wochenende im Erzgebirge los
Welterbe in Flammen: Am Samstag steigt im Grünthaler Saigerhüttengelände wieder eine feurige Show.
Im Erzgebirge locken am Wochenende viele Veranstaltungen unter freiem Himmel. Ob Schalmeienklänge, Weinfest oder eine Miniaturwelt im Fackellicht. Hier sind einige Tipps.
unseren Redakteuren
16.08.2025
3 min.
Kaffeetrinker nach der ersten Tasse morgens besser gelaunt
Der Start in den Tag mit Kaffee ist für die meisten Menschen ein jahrzehntelanges Ritual. (Symbolbild)
Ein bekanntes Sprichwort besagt: "Kaffee am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen." Wissenschaftler aus Bielefeld und Warwick haben das Phänomen nun überprüft. Es geht um alle koffeinhaltigen Getränke.
22.08.2025
2 min.
Ibug-Auftakt in Chemnitz abgesagt: Das sagen Stadt und Veranstalter
Die Ibug im ehemaligen Krankenhaus an der Scheffelstraße muss ihren Auftakt verschieben.
Eigentlich sollte das Kunstfestival am Freitag um 15 Uhr starten. Jetzt kommt es aber anders.
Lukas Fischer, Benjamin Lummer
20:00 Uhr
1 min.
Bei Neumark: 18-Jährige verletzt sich schwer
Bei einem Motorradunfall in Neumark hat sich eine Motorradfahrerin schwer verletzt.
Eine junge Motorradfahrerin kam auf der Kreisstraße zwischen Schönbach und Neumark in einer Linkskurve zum Sturz.
Ronny Hager
20:15 Uhr
1 min.
Zwei Verletzte bei Unfall auf Kreuzung im Vogtland
Zu einem Unfall kam es auf einer Kreuzung im Falkensteiner Ortsteil Schönau.
Eine missachtete Vorfahrt war Ursache einer Kollision im Falkensteiner Ortsteil Schönau.
Ronny Hager
Mehr Artikel