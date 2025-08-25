Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Wissenschaft
  • Zehnter Testflug von Rakete Starship um einen Tag verschoben

Das Starship wird für einen Testflug in Texas vorbereitet.
Das Starship wird für einen Testflug in Texas vorbereitet. Bild: Eric Gay/AP/dpa
Wissenschaft
Zehnter Testflug von Rakete Starship um einen Tag verschoben
Mit dem größten Raketensystem der Raumfahrtgeschichte will Elon Musk zum Mars. Neun Tests liefen anders als geplant, nun wurde der zehnte Start um einen Tag verschoben.

Starbase.

Der geplante zehnte Testflug des größten jemals gebauten Raketensystems der Raumfahrtgeschichte ist kurz vor dem Start verschoben worden. Die unbemannte Starship-Rakete solle nun in der Nacht zum Dienstag (ab 01:30 Uhr MESZ) starten, teilte SpaceX, das private Raumfahrtunternehmen von Tech-Milliardär Elon Musk, mit. 

Der ursprünglich geplante Test in der Nacht zum Montag war abgesagt worden, um einen Fehler an den Bodensystemen zu beheben. Das Starship hatte vom Weltraumbahnhof des Unternehmens im US-Bundesstaat Texas zu einem rund einstündigen Testflug aufbrechen sollen. 

Das Raketensystem "Starship" von SpaceX wird für einen Testflug vorbereitet (Archivbild).
Das Raketensystem "Starship" von SpaceX wird für einen Testflug vorbereitet (Archivbild). Bild: Eric Gay/AP/dpa
Das Raketensystem ist größer als die Freiheitsstatue in New York. Es besteht aus zwei Teilen, die sich nach dem Start trennen: Dem etwa 70 Meter langen Booster Super Heavy und der - ebenfalls Starship genannten - oberen Stufe, die rund 50 Meter misst. 

Das Starship soll eines Tages zum Mars

Beide Teile sind so konzipiert, dass sie nach der Rückkehr zur Erde wiederverwendet werden können. Die US-Raumfahrtbehörde Nasa will mit dem Starship Astronauten zum Mond schicken, während SpaceX das Ziel verfolgt, eines Tages den Mars zu erreichen.

Erstmals war das Raketensystem im April 2023 getestet worden - und damals nach wenigen Minuten komplett explodiert. Bei weiteren Tests erreichte die obere Stufe das All und landete auch schon kontrolliert im Indischen Ozean. Zuletzt waren allerdings mehrere Testflüge deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben. (dpa)

