21. Schalmeienspektakel bereichert 175-Jahr-Feier von Bad Elster

Am morgigen Sonntag ist es soweit: Das Schalmeienspektakel findet wieder statt, in diesem Jahr bereits zum 21. Mal. Anlässlich der 175- Jahr-Feier der Stadt Bad Elster feiert der Vogtlandkreis mit fünf vogtländischen Schalmeienkapellen eine rauschende Musik-Sommer-Party. Der Vogtlandkreis freut sich, dass das Event im Rahmen des Chursächsischen Sommers zum Brunnenfest in Bad Elster ausgerichtet werden kann. Beginn ist um 14 Uhr am Badeplatz. Mit dabei: die Schalmeienkapelle Thierbach, der 1. Vogtländische Schalmeienzug Auerbach, das Schalmeienorchester Plauen (Foto vom Vorjahr), die Schalmeienfreunde Stadt Falkenstein und die Schalmeienkapelle Reichenbach 1960. Das Rahmenprogramm wird ausgeschmückt von Berny und Co, den Rützengrüner Dance Devils und den Trommelwirblern. Im Rahmen der 175-Jahr-Feier gibt es am Wochenende zudem ein tolles Erlebnisprogramm. (bju)