3. Kammerkonzert erklingt in Freiberg und Bieberstein

"Wegbereiter" können die Besucher beim 3. Kammerkonzert der Mittelsächsischen Philharmonie kennenlernen: am heutigen Freitag, 19.30 Uhr in der Annen-Kapelle des Freiberger Doms und am Samstag, 17 Uhr auf Schloss Bieberstein. Christian Graf (Oboe), Mei-Chu Helbig (Fagott), Hanna Pyrozhkova (Violoncello) und José Luis Gutiérrez Hernandez (Klavier) spielen Kompositionen von Paul Hindemith, Ludger Hofmann-Engl, Jean Françaix und Ludwig van Beethoven. Von besonderem Interesse dürfte das jüngste Werk sein: die "Statistischen Proben" von Ludger Hofmann-Engl. Die "3 Stücke für Oboe, Fagott und Violoncello" sind Christin Graf, heute stellvertretender Solo-Oboist der Mittelsächsischen Philharmonie, gewidmet, der 1987 auch die Uraufführung spielte, heißt es zur Ankündigung. Der Komponist werde in Freiberg und Bieberstein dabei sein und auch einige Worte zu seinem Werk sagen. (fp)

