300 Aussteller bei Chemnitzer Baumesse dabei

Bauen, Sanieren, Renovieren - diese drei Schlagworte stehen im Mittelpunkt der am Freitag beginnenden dreitägigen 18. Baumesse Chemnitz. Die Aussteller kommen aus den Bereichen Bau, Baustoffe und Bauelemente, Handwerk, Gebäudetechnik sowie Immobilien und Finanzierung. Im Gepäck haben sie Produkte, Beratungsleistungen und Infos zu allen Themen rund um Aus-, Um- oder Neubau. Zudem informieren die Handwerkskammer sowie die Innungen aus dem Bau- und Bauausbaugewerken über Möglichkeiten der Berufsausbildung sowie über berufliche Perspektiven. Die Baumesse Chemnitz gilt mit jährlich rund 300 Ausstellern als die größte Branchenleistungsschau in Mittel- und Südwestsachsen. Mit einem vielfältigen Vortragsprogramm sowohl für Bauprofis als auch für alle an Bauthemen Interessierten lockt die Messe ein breites Besucherspektrum an. (fp)

Die 18 Baumesse hat geöffnet: Freitag und Samstag, 10 bis 18 Uhr; Sonntag, 10 bis 17 Uhr. Am Freitag kostet die Tageskarte 7 Euro, am Samstag und Sonntag 9 Euro.