3000 Kilometer Wildnis und Freiheit am Yukon

Wagemut oder Wahnsinn? In einem kleinen Schlauchboot, vollgestopft mit Vorräten und Kameraausrüstung, startet Robert Neu zur Befahrung des 3185 Kilometer langen Yukon River. Mit seinem ultraleichten Packraft will er die nordamerikanische Wildnis von Kanada und Alaska durchqueren und von den Gletschern der Quellseen in British Columbia bis zur Mündung in die windgepeitschte Beringsee paddeln. Über dieses Erlebnis berichtet Robert Neu am Sonntag, 11 Uhr in einer Reiseshow im Freiberger Kinopolis. Monate der Abgeschiedenheit auf und am Fluss, in denen er nur sporadisch auf Menschen trifft - häufig einheimische Indianer und Yupik-Eskimos. Ansonsten ist er auf sich selbst zurückgeworfen und führt ein berührend ursprüngliches Leben in der Natur, das geprägt wird von Einfachheit, Ehrlichkeit und atemberaubender Stille, heißt es in der Vorankündigung. Karten gibt im Vorverkauf und an der Abendkasse. (fp)

