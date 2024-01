Die Messe Chemnitz gehört am Wochenende den Modellbahnfans. Am 27. und 28. Januar finden die 6. Chemnitzer Modellbahntage. Interessante Anlagen in allen Spurweiten sollen bestaunt werden können. Dabei treffen die Modellbahntage auf den Modellbau: Die Ausstellung wird in zwei Hallen zu sehen sein. Gemeinsam mit dem Modelleisenbahnclub Frankenberg werden in der Messehalle 1 neben zahlreichen Modellbahnen Modelle regionaler und überregionaler Modellbahnclubs präsentiert. In Halle 2 können Besucher mit der RC-Trucker-Erzgebirge-Interessengemeinschaft ins Truckerleben eintauchen. RC-Trucker sind ferngesteuerte Modell-Lkw im Maßstab 1:14. Man kann unter anderem dem Speditions- und Baustellenverkehr beim Be- und Entladen von verschiedenen Ladungen zuschauen und den Bau einer kleinen Straße verfolgen. (fp)

Chemnitz, Messe, Messeplatz 1, Halle 1 und 2, Sa 10-18, So 10-17 Uhr.

Eintritt 10 Euro am Samstag, Sonntag 9 Euro, Parkticket 5 Euro.