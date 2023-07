90er-Jahre-Open-Air auf der Schwarzenberger Waldbühne

Die 1990er-Jahre - das ist die Zeit

der Boybands, Geburtsstunde des

Euro-Dance und der Loveparade. Künstler traten auf mit Songs,

zu denen nach wie vor euphorisiert auf jeder Party getanzt wird. Ein Zeitalter, das auch heute noch Produzenten und Künstler in ihren Werken beeinflusst. Nach der Premiere im vergangenen Sommer geht die größte 90er-Fete der Region am Samstag in Schwarzenberg in die zweite Runde. Zu hören sind unter anderem Rednex

mit ihren Hits "Cotton Eye Joy", "The Spirit of the Hawk" und "Wish you were here"... (fp)

Schwarzenberg Waldbühne, Am Rockelmann, Sa 17 Uhr