90er-Party in Glauchau

Die 90er-Jahre waren eine Zeit voller Musik, Freiheit und Lebensfreude. Die legendären Hits dieser Ära sind auch heute noch unvergessen und lassen die Herzen aller Party-Fans höher schlagen. Am Freitag wird der Gründelpark in Glauchau zur Bühne für eine unvergessliche "Best of 90s Open Air Party". Das Event verspricht eine Nacht voller Erinnerungen an die guten alten Zeiten. Eröffnet wird das Event von BJ Back mit den größten Boygroup-Hits aus den 90er-Jahren.

Im Anschluss gibt es Musik der 90er-Jahre mit den originalen Künstlern und den größten Hits aus diesem Jahrzehnt. Frank Farians Ex-La Bouche-Sängerin Natascha Wright (Foto), die Originalstimme von Milli Vanilli, Ray Horton, und der Rapper von Down Low, Joe Thompson, haben sich zusammengefunden, um ihren Fans eine fulminante Show mit all den 90er Hits zu bieten. Tanzen und feiern bis spät am Abend zu den besten Dance-Hits der 90er-Jahre. (fp)

Glauchau Gündelpark, Gündelpark 2c,

Fr 20 Uhr.