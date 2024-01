"Ab in den Schrank"-Komödie in Annaberg-Buchholz

Das Eduard-von Winterstein-Theater zeigt am Samstag die Boulevard-Komödie "Ab in den Schrank" von Sébastien Castro. In dem Stück geht es um zwei Nachbarn, die sich einen Einbauschrank teilen. Guillaume, der neue Mieter in der Wohnung 402, ist zunächst Teil seiner Wohnung. Youssouf, der Mieter in der Wohnung 401, holt sich sein "Eigentum" zurück- Als Guillaume Youssouf eines Tages dabei erwischt, wie er sich im Schrank versteckt, eskaliert die Situation, zumal Guillaume Damenbesuch erwartet. Die Situation gerät außer Kontrolle. Die Komödie ist ein humorvoller Blick auf die menschlichen Abgründe. Sie zeigt, wie schnell aus einer kleinen Lappalie ein großes Chaos entstehen kann. Die Inszenierung am Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz wird von Regisseur Felix Metzner verantwortet. In den Hauptrollen sind Benedict Friederich als Guillaume und Rouven Klischies als Youssouf zu sehen. (fp)

Annaberg-Buchholz Winterstein-Theater, Buchholzer Str. 67, Sa 19.30 Uhr.