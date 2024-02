Abenteuer im Augustusburger Jagdtier- und Vogelkundemuseum

Ferienaktionstage unter dem Motto "Koch vs. Jäger" gibt es im Jagdtier- und Vogelkundemuseum im Schloss Augustusburg zu erleben. Der erste Termin ist kommenden Dienstag, der nächste am 20. Februar. Ferienkinder können Abenteuer im Jagdtier- und Vogelkundemuseum erleben: Welche Tiere sind der kurfürstlichen Küche würdig? Es kann sich durch das Museum gerätselt werden. Mit einem Entdeckerblatt erfahren die jungen Teilnehmer diesmal nicht nur, wie schnell oder stark ein Tier ist, sondern vor allem, ob es gut schmeckt. Sind alle Kochlöffel in der Ausstellung gefunden und richtig eingetragen, können die Kinder auf die Hofdame Marietta treffen. Bei ihr stellen sie magisches Zaubersalz her oder basteln ein süßes Tier, was ganz bestimmt nicht im Kochtopf landet. Die Aktionstage finden immer von 11 bis 12 Uhr und 13 bis 15 Uhr statt. Tickets: 10 Euro Erwachsene, 7,50 Euro ermäßigt, 25 Euro Familien. (fp)

Sie lesen gerade auf die zweitbeste Art! Mehr Lesekomfort auch für unterwegs

E-Paper und News in einer App

Push-Nachrichten über den Tag hinweg Kostenlos herunterladen Nein Danke. Weiter in dieser Ansicht.