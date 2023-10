Abschied vom alten Bahnhof der Parkeisenbahn

Im Küchwald in Chemnitz soll an diesem Samstag und Sonntag, 14. und 15. Oktober, gefeiert und gefahren werden. Denn bei der Parkeisenbahn steht am Samstag um 10 Uhr die Eröffnung des Bahnhofsgebäudes an, das in den vergangenen Monaten saniert worden ist. Im Vorjahr hatte es dazu den offiziellen Baustart am Objekt im Küchwald mit Parkeisenbahnern und Vertretern der Stadt gegeben (Foto). Für die Besucher besteht nun am Wochenende die Möglichkeit, sich von ausgewiesenen Experten und Mitstreitern der Parkeisenbahn durch das umgestaltete Objekt führen zu lassen und dessen Neuerungen erläutert zu bekommen. Der Sonntag ist der Tag der offenen Tür in der Einrichtung. In der Zeit von 13 bis 17 Uhr soll es dann ein buntes Treiben rund um die Bahn geben, zu dem auch Shows und Überraschungen gehören. Ebenso nutzt der Förderverein der Parkeisenbahn die Gelegenheit, sich und seine Arbeit näher vorzustellen. Auch für die, die vielleicht über eine Mitarbeit bei der Parkeisenbahn nachdenken, soll es Informationen dazu geben. (fp)

Sie lesen gerade auf die zweitbeste Art! Mehr Lesekomfort auch für unterwegs

E-Paper und News in einer App

Push-Nachrichten über den Tag hinweg Kostenlos herunterladen Nein Danke. Weiter in dieser Ansicht.