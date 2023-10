Adelsgeschichte am Beispiel einer Familie

Auf Spurensuche durch die Dauerausstellung "Spurensuche in Sachsen: Die Familie von Schönberg in acht Jahrhunderten" können sich Besucher gemeinsam mit Rüdiger von Schönberg am Sonntag, 15 Uhr im Schloss Nossen begeben. Historische Objekte, wie das Gemälde von Ferdinand von Rayskis "Grenadiere im Schnee" sind heute Eigentum der Schönberg'schen Stiftung. Selbige verfolgt den Zweck, das kulturelle Erbe der Familie zu bewahren und der Öffentlichkeit in Ausstellungen zugänglich zu machen, heißt es in der Vorankündigung. 130 Exponate aus der Geschichte des Geschlechts von Schönberg werden im Schloss Nossen präsentiert. Aus erster Hand von einem Familienmitglied der von Schönbergs erfahren die Gäste Wissenswertes und kleine Anekdoten zu den Objekten. Die Sonderführung kostet 10 Euro; ermäßigt 7 Euro. (fp)

