Adventsfest in Bad Elster und Lichtelfest in Schneeberg

Am Wochenende startet in Bad Elster das Adventsfest rund um die wunderschöne Pyramide auf dem zentralen Badeplatz und in der Kunstwandelhalle. Dabei herrscht vorweihnachtliches Treiben mit dem herrlichen Geruch nach Glühwein und Bratäpfeln, ein Veranstaltungsprogramm für Groß und Klein bietet abwechslungsreiche Adventsfest-Erlebnisse und Bad Elster erstrahlt in einer einmaligen Lichterwelt. Los geht es am Freitag um 16 Uhr mit dem "Anschieben der Pyramide" durch die Kita-Kinder, den Bürgermeister und das Horn-Trio "Family Brass" auf dem Badeplatz. Im Zug des Adventsfestes werden dann am Wochenende verschiedenste Attraktionen die Gäste zu adventlichen Genüssen einladen und diverse Musikensembles das Fest musikalisch umrahmen.

Auch anderswo in der Region wird am Wochenende sich dem Advent gewidmet. In Schneeberg gibt es das traditionelle Lichtelfest - mit dem Bergaufzug am Samstag und der Bergparade am Sonntag. (fp)

Alles zum Advent finden Sie unter

www.freiepresse.de/advent

Bad Elster Badeplatz/Kunstwandelhalle, Fr-So

Schneeberg Innenstadt, Sa+So