Adventskreativmarkt in Zwickau

"Auf unseren Märkten bieten Kleinerzeuger, junge Label und Selfmade-Designer aus der Region und ganz Deutschland ihre Waren an", erklärt der Veranstalter die Idee des Adventskreativmarktes in Zwickau. Man verstehe sich als Umschlagplatz für coole Designprodukte in Verbindung mit riesigem Materialangebot. Ergänzt werde das Ganze durch allerlei Schauvorführungen, Mitmachaktionen und Mini-Workshops für Groß und Klein. "Unsere Märkte bieten jedoch nicht nur alles für Shoppingbegeisterte - Mitmachen, Ausprobieren und Gutgehen lassen ist angesagt! Zahlreiche Mitmach- und Vorführaktionen, sowie immer mächtig was für Leib und Wohl wartet auf Euch", heißt es weiter. "Du willst alles selber machen, suchst die neuesten Wolltrends oder Schnittmuster? Knöpfe, Garn oder Patchwork sind Deins? Unser "StoWoMa" - Stoff-, Wolle & Materialmarkt - ist genau das richtige für Dich!". (fp)

Zwickau Stadthalle, Bergmannsstraße 1, Sa 11-18 Uhr, So 11-17 Uhr.