Der Sachsenpalast-Weihnachtszirkus ist über das Fest hinaus in Chemnitz zu Gast. Und wer zu Weihnachten keine Karten mehr bekommen hat, kann nun sein Glück erneut versuchen. Für die Vorstellungen am 30. und 31. Dezember gibt es für 19 Uhr noch Karten, am Neujahrstag für 15 und 19 Uhr. Die Besucher dürfen gespannt sein auf die faszinierende Symbiose aus Akrobatik, Comedy und Nervenkitzel. Eine Vielzahl von international hochkarätigen Künstlern aus aller Welt warten darauf, den Zuschauern eine spannende Auszeit vom Alltag zu bieten, heißt es vom Veranstalter.

Die Show dauert insgesamt etwa zweieinhalb Stunden. Das Vorzelt öffnet eine Stunde vor Vorstellungsbeginn, das Hauptzelt 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn. Der gesamte Bereich des Chemnitzer Weihnachtszirkus ist rollstuhlgerecht aufgebaut.

Parkmöglichkeiten sind auf dem Volksfestgelände und in naher Umgebung vorhanden (Angaben vom Veranstalter). www.sachsenpalast.de

Chemnitz Volksfestgelände, Hartmannstraße 21, Sa+So 19 Uhr, Mo 15+19 Uhr