Albrechts Burgfest und Walpurgisnacht in Meißen

Ohne Frage zählt das Fest des Markgrafen Albrecht auf seiner gleichnamigen Burg hoch über der Elbe bei Meißen zu den bekanntesten Burgfesten in Sachsen. Das Burgfest auf dem Meißner Burgberg findet heuer von Samstag bis Montag statt. Auf einer Bühne und auf Bänken und Tischen zwischen den Zuschauern zeigen Künstler - Spielleute, Artisten und Gaukler - ihre unnachahmliche Art, die Besucher zu belustigen. Zur Walpurgis, am Sonntag, erwartet die Mittelalterfans ein zweites Livekonzert, das bis weit in die Nacht hinein andauert. Im Innenhof vor dem Wendelstein werden etwa vierzig Stände mit vorführendem Handwerk, Krämerei und Gastronomie aufgestellt. Auf zwei Bühnen spielen Musikformationen des Mittelalters, Gaukler und Narren vollführen Kunststücke und mehrmals täglich schlagen sich die wackeren Ritter der Burgmannschaft. Für die Kleinsten gibt es Kinderaktionen und Puppenspiel. (fp)

Meißen Albrechtsburg, Domplatz 1, Sa+So 11-24 Uhr, Mo 11-19 Uhr.