Alle Augen auf die Braut! - Hochzeitsmesse in Plauener Festhalle

An diesem Wochenende dreht sich in der Festhalle Plauen wieder alles um das Thema Heiraten. Brautpaare haben in der Vorbereitungszeit viel Stress und bis zum perfekt geplanten Hochzeitstag ist es ein langer Weg. Die Hochzeitsmesse Plauen soll dabei als Erleichterung im anstrengenden Planungsalltag einer Hochzeit dienen. Dort finden die Besucher alles für eine Hochzeit an einem Ort. An beiden Tagen kann man sich entspannt über die neuesten Trends zum Thema Hochzeit informieren. Aussteller aus der Region und dem Umland präsentieren auf der Hochzeitsmesse neue Trends und Klassiker der Hochzeitsbranche. Egal, ob Besucher auf der Suche nach der richtigen Location, einem Highlight für die Feier oder dem perfekten Outfit inklusive Make-up und Brautstrauß sind - die Messe bietet das Rundumpaket für Heiratswillige. Geöffnet ist die Messe heute von 13 bis 17 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr. (bju)

Sie lesen gerade auf die zweitbeste Art! Mehr Lesekomfort auch für unterwegs

E-Paper und News in einer App

Push-Nachrichten über den Tag hinweg Kostenlos herunterladen Nein Danke. Weiter in dieser Ansicht.