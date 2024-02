Andy Borg in Freiberg

Schlager und Spaß! Und wer könnte das besser verkörpern als die Schlagerikone mit garantiertem Spaßfaktor. Genau! Die Rede ist von Andy Borg persönlich. Zusammen mit seinen Gästen bringt er den Spaß zurück in die Hallen Deutschlands und zelebriert Schlager von einem anderen Stern. In unterschiedlichen Besetzungen sind dabei: Daniela Alfinito, Patrick Lindner, G.G. Anderson, Laura Wilde und Olaf der Flipper. Unzählige Hits wie "Die berühmten drei Worte", "Adios Amor" oder "Die Fischer von San Juan" sind der Soundtrack einer einmaligen musikalischen Karriere, die Andy Borg als personifizierten Evergreen auf den europäischen Musikbühnen auszeichnen. Schlagfertig, wortgewitzt und in den seltensten Fällen um eine Antwort verlegen, feiert Andy Borg, der wie kein Zweiter den Musikantenstadl moderierte, dieses Jahr sein vierzigjähriges Bühnenjubiläum. Nun ist er in Freiberg zu erleben. (fp)

Freiberg Tivoli, Dr.-Külz-Str. 3, Fr 16 Uhr, Tickets in allen "Freie Presse"-Shops.