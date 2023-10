Anekdoten über die Herrschaften

Burg Kriebstein lädt am Freitag zu einer Sonderführung mit dem Titel "Plauderei mit dem Zimmermädchen" ein. Wie es zur Ankündigung heißt, erzählt ein Zimmermädchen (im Foto ist es Gästeführerin Steffi Winkler) Anekdoten über die Familie von Arnim, die von 1825 bis 1945 auf der Burg lebte. Die von Arnims waren damit die Familie, die am längsten im Besitz der Burg war. Es geht um Bautätigkeit und viele kleine Anekdoten am Rande, die bisher kaum jemand kannte, bis hin zur schmerzlichen Enteignung nach Kriegsende. Zum Abschluss können die Besucherinnen und Besucher einen Becher Wein und eine kleine Köstlichkeit genießen. Die Teilnahme kostet 18, ermäßigt 15 Euro. Eine Anmeldung unter Telefon 034327 9520 ist notwendig. (fp)

Die Führung findet am Freitag, 6. Oktober, 17 Uhr auf der Burg Kriebstein statt und dauert etwa eineinhalb Stunden.