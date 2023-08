Anna-Carina Woitschack präsentiert in Plauen ihr neues Album

Bei der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) war sie einst die singende Puppenspielerin, später stand sie privat und musikalisch als Frau an der Seite von Entertainer Stefan Mross. Seitdem beide getrennte Wege gehen, tritt Anna-Carina Woitschack vor allem als Sängerin in der Öffentlichkeit auf. Zu Beginn des Jahres veröffentlichte sie ihren neuesten Titel "Das Beste". Mehr als 16 Wochen hat sich der Track in den Airplay-Charts gehalten. Nun erscheint am Freitag, getreu dem Motto ihres jüngsten Hits, das passende Best-of-Album. Von "Tag 1" an umfasst das Album alle großen Wegbereiter, Erfolge, Hits und brandaktuelle Songs. Einige davon wird Anna-Carina Woitschack am Freitag ab 14.30 Uhr im Kauschwitzer Einkaufszentrum Plauen-Park präsentieren, wo sie das neue Album im Rahmen einer Autogrammstunde vorstellen will. Der Eintritt ist wie immer frei. (bju)