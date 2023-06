Annaberger Kät startet Freitag - Rummelspaß vom 9. bis 18. Juni

Annaberg-Buchholz.

Sachsens größtes Volksfest beginnt am Freitag. Die Annaberger Kät lockt mit über 100 Schaustellern reichlich eine Woche lang. Zu den neuen Attraktionen zählen Wildwasserbahn, Airborne, Aeronaut und Rock&Roll - Spaß für Besucher mit einem ruhigen Magen. Am Mittwoch ist Familientag und das Höhenfeuerwerk am 17.6. ein weiterer Höhepunkt. (fp)