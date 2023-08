Annaberger-Landring-Radeln startet erstmals in Bärenstein

Mit mehr als 300 Teilnehmern rechnen die Veranstalter des 17. Annaberger-Landring-Radelns - der Verein zur Entwicklung der Region Annaberger Land, die Gemeinde Bärenstein sowie die American Footballer der Erzgebirge Miners. Start- und Zielbereich für die drei verschiedenen Rundtouren ist am Sonntag erstmals das Waldstadion in Bärenstein. Die Starts erfolgen ab 10 Uhr (E-Bikes mit freier Wahl einer der drei Strecken). Es folgen 10.10 Uhr die Sporttour (rund 63 km), 10.20 Uhr die mittlere Tour (40 km) und 10.30 Uhr die Familientour (22 km). Die Anmeldung ist ausschließlich vor Ort ab 8.30 Uhr bis kurz vor dem Start der individuell gewählten Tour möglich. Um 12 Uhr beginnt im Waldstadion das Radelfest. Parkmöglichkeiten in ausreichender Anzahl befinden sich unmittelbar vor dem Stadiongelände entlang des Bärenweges - entlang des Waldrandes, geordnet auf einer Fahrbahnseite. (hd)