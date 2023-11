Annett Louisan stellt neues Album in Chemnitz vor

Annett Louisan meldete sich in diesem Jahr mit neuer Musik zurück und ging damit auch 2023 auf Tour durch Deutschland und Österreich. Heute ist sie in Chemnitz zu erleben. Ihre neue CD trägt den Namen "Babyblue" und ist, das wird gleich klar, ein Album über den Blues in der Mitte des Lebens und das Älterwerden. Voller Hingabe und Humor, augenzwinkernd und aufrichtig zugleich, erzählt Annett Louisan über Angst, aber auch das Annehmen dieses Lebensabschnittes. Vom Glück und vom Unglück, wie sich beides bedingt und wie nicht nur Menschen kommen und gehen, sondern auch man selbst. Solange, bis man schließlich wieder zu sich findet. Produziert wurde Annett Louisan's "Babyblue" von Tim Tautorat, der sich mit seinen Arrangements der gemeinsamen Kompositionen vor den Chansons der späten 60er- und frühen 70er-Jahre verbeugt und die Melancholie von "Babyblue" auch musikalisch gekonnt einfängt. (fp)

Chemnitz Stadthalle, Theaterstr. 3, Do 20 Uhr, Tickets in allen "Freie Presse"-Shops.