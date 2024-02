Anregungen rund um das Thema Jugendweihe

Das Wasserschloß Klaffenbach steht am Samstag von 11 bis 18 Uhr ganz im Zeichen der Vorbereitungen auf die Jugendweihe. Jugendliche und ihre Eltern sind eingeladen, sich Anregungen für die Gestaltung dieses besonderen Tages zu holen. Denn, so die Veranstalter, dieses Fest der Familie gewinnt an Bedeutung. Beim 13. Chemnitzer Jugendtag präsentieren 30 Aussteller ihre Angebote. Geplant sind Modenschauen (im Foto eine beim Jugendtag 2023), Typberatungen und Auskünfte zur Frage, wo gefeiert werden kann. Auch Caterer stellen sich vor, teilen die Veranstalter mit. Doch der Jugendtag geht noch weiter: Die Jugendlichen erhalten auch Tipps zur Freizeitgestaltung, Informationen zu Ausbildungsmöglichkeiten und Studiengängen, ebenso zu Versicherungen, Geldanlagen und zum Führerschein. Der Eintritt zum Jugendtag kostet für Erwachsene 5 Euro, für Jugendweiheteilnehmer und Kinder bis 14 Jahre ist er frei. (fp)

