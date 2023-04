Auf den Spuren der Götter: Erich von Däniken in Werdau

Unbeirrt wie vor einem halben Jahrhundert forscht und schreibt Erich von Däniken auf den Spuren der Götter. Oder besser gesagt: der Astronauten aus fernen Welten. In grauer Vorzeit, so seine Hypothese, haben sie unseren Planeten besucht und die Erdweibchen durch künstliche Befruchtung zu Urmüttern der intelligenzbegabten Menschen gemacht. Intelligent, aber damals halt noch unwissend, weshalb sie die Leute mit den Glashelmen über dem Kopf zu Göttern verklärten. Nachlesbar sei das doch in Berichten von Mythen. Von den steinernen Zeugen der Mayas und Inkas bis zu den Schriften tibetischer Lamas und vor allem der biblischen Propheten, sagt der Götterforscher, den seine weltweite Fangemeinde schlicht "EvD" nennt. In Werdau beschäftigt sich "EvD" mit den alten ägyptischen Bauwerken. Seit Menschengedenken bewahren diese Bauten Geheimnisse ... (fp)

