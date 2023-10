Auf der Spur der Eisenbahn-Geschichte

Der Schauplatz Eisenbahn, Frankenberger Straße 172 in Chemnitz (Foto) bietet am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 17 Uhr die Gelegenheit, viel rund um das Thema Eisenbahn zu erfahren und zu sehen. Auf einer 26 Hektar großen Teilfläche des ehemaligen Rangierbahnhofs und Bahnbetriebswerks Hilbersdorf können das frühere Bahnbetriebswerk für Güterzuglokomotiven und die einzigartige Seilablaufanlage besichtigt werden. Historische, denkmalgeschützte Gebäude, technische Anlagen und Fahrzeuge geben dem authentischen Ort seine ganz besondere und jährlich von Tausenden Besuchern erlebte Atmosphäre. Zwei Ringlokschuppen mit ehemals 52 Lokständen und zwei 20-Meter-Drehscheiben nebst historischen Beschickungs- und Reparaturtechnik stehen zur Besichtigung bereit. Letzter Einlass ist um 16 Uhr. Der Eintritt für Erwachsene kostet 10 Euro, ermäßigt 5 Euro, für Kinder in Begleitung ist der Eintritt frei. (fp)

