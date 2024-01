Auf der Suche nach sich selbst

"Auf dem Weg" heißt der Film, der am heutigen Dienstagabend im Kino "Casablanca" in Zwickau gezeigt wird. Darum geht es im Film: Nach einer wilden Partynacht stürzt der Schriftsteller und Abenteurer Pierre (Jean Dujardin) betrunken von einem Balkon und verletzt sich dabei schwer. Aus dem Koma erwacht, beschließt er, gegen den Rat seiner Ärzte und Familie, Frankreich zu Fuß zu durchqueren. Auf dem langen Weg macht er Zufallsbekanntschaften, wandert einen Teil des Weges mit seinem besten Freund oder seiner jüngeren Schwester. Schritt für Schritt findet er durch die Auseinandersetzung mit der Natur, seinem Körper und seinen Begegnungen den Weg zu sich selbst. Der Film, der für Zuschauer im Alter ab sechs Jahren zugelassen ist, beginnt um 20 Uhr im Kino "Casablanca" im "Alten Gasometer, Kleine Biergasse 3 in Zwickau. Eintrittskarten kosten an der Abendkasse 4 Euro. (jarn)

