Wer schon immer mal auf nächtliche Streiftouren durch ein Schloss gehen wollte, der sollte sich die Nacht der Schlösser am 26. August nicht entgehen lassen. Auf Schloss Rochsburg wird in diesem Jahr gleich das ganze Wochenende gefeiert und die Rochsburg zu neuem Leben erweckt - mit Rittern, Burgfräulein, kleinem Mittelaltermarkt und Kulturprogramm. Authentische Darstellerinnen und Darsteller in eindrücklichen Kostümen, wie zum Beispiel Live-Rollenspieler von "Reich Akkadien", werden das Wochenende die Burg beleben und Gäste mit auf eine Zeitreise ins Mittelalter nehmen. Mehrmals täglich finden Konzerte mit mittelalterlicher Musik statt. Am Samstag spielt das Ensemble Nimmerelich. Außerdem mit dabei sind Nox Noctua, die am Samstagabend eine Feuershow darbieten werden. Auch Bogenschießen, Ritterkämpfe, Kinderschminken und Handwerk gibt es zu entdecken. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Das Museum hat während der Marktzeiten geöffnet. (fp)

Lunzenau Schloss Rochsburg, Schloßstraße 1, Sa 11-23 und So 10-17 Uhr