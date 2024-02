Auf Entdeckungstour durch Schloss Augustusburg

Zur Schlossführung "Im Wandel der Zeit" sind Gäste am Sonnabend und Sonntag jeweils 11 und 13 Uhr eingeladen. Auf der Entdeckungstour durch Schloss Augustusburg erfahren die Besucher, wie das Renaissanceschloss Gestalt annahm. In den kurfürstlichen Gemächern im Lindenhaus plaudern die Gästeführer aus dem Nähkästchen und geben Einblicke in Alltag und Hofleben der kurfürstlichen Familie. Das einzig erhaltene gemeinsame Bildnis des Kurfürstenpaares August und Anna sowie ihren Kindern kann auf dem Altargemälde in der Schlosskirche bestaunt werden. Es wurde von Lucas Cranach d. J. gefertigt. Abschließend geht es ins Brunnenhaus mit dem zweittiefsten Brunnen und dem ältesten erhaltenen Treib- göpel Sachsens. Multimediale Elemente ergänzen die Führung. Tickets sind vor Ort erhältlich und kosten 8 Euro für Erwachsene, ermäßigt 6 Euro, die Familienkarte 21 Euro. (fp)

