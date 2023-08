Auf Rollen durch Chemnitz

Am Rosenhof startet am Mittwochabend der planmäßig vorletzte Chemnitzer Nachtskaterlauf dieses Jahres. Auch zu dieser Aktion, die wie immer von der Agentur Exclusiv-Events veranstaltet wird, werden wieder Hunderte Starter aus Chemnitz und dem Umland erwartet. Los geht es traditionell um 19 Uhr mit dem Aufwärmen der Teilnehmer auf dem Rosenhof. Um 19.50 Uhr geht es dann auf die Strecke, die für jeden Lauf neu festgelegt wird. In der Regel ist die Strecken zwischen 12 und reichlich 20 Kilometer lang. Gefahren wird immer auf der Straße. Das Mitbringen von anderen Sportgeräten, Kinderwagen und Hunden ist nicht gestattet. Kinder und Jugendliche dürfen nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten oder einer volljährigen Begleitperson am Lauf teilnehmen. Auch der Erziehungsberechtigte beziehungsweise die Begleitperson müssen aktiv an der Veranstaltung teilnehmen, also auf Skates laufen. Der voraussichtlich letzte diesjährige Nachtskaterlauf ist für den 10. September vorgesehen. (fp)