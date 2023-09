Auf romantischen Klavierabend folgt 1. Symphoniekonzert

Ein romantischer Klavierabend aus Anlass des 204. Geburtstages von Clara Schumann unter dem Motto "Liebst Du um Schönheit" findet am morgigen Mittwoch, ab 19.30 Uhr, im König Albert Theater von Bad Elster statt. Am Flügel sitzt der renommierte Düsseldorfer Pianist Tobias Koch, der in dem Kurort bereits seine Visitenkarte abgegeben hat. In musikalischer Spiegelung des Jubiläumsjahres stehen dabei aus dem Hause Schumann vor allem Werke im Fokus, die um das Jahr 1848 entstanden sind. So werden neben zwei Stücken von Clara Schumann mehrere Werke von Robert Schumann gespielt. Wem es am Mittwoch nicht möglich ist, das Konzert zu verfolgen, der erlebt den Tobias Koch am Freitag beim 1. Symphoniekonzert der Chursächsischen Philharmonie an gleicher Stelle, ab 19.30 Uhr. Informationen und Tickets zu beiden Veranstaltungen unter Telefon 037437 53900. (lh)