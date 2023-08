Auf satirischem Weg zur Bühnenkarriere

Chemnitz sucht den Superstar heißt es am Samstagabend um 20 Uhr im Kabarettkeller an der Markthalle. In diesem Programm schlüpft Kabarettist Gerd Ulbricht (Zweiter von rechts) in die Rolle eines Bühnentechnikers, der dafür sorgen will, dass die Kleinkunstbühne endlich mal wieder Publikum anlockt. Dafür braucht es aber die entsprechenden Künstlerinnen und Künstler. Also geht es auf die Suche nach ihnen. Und siehe da: lauter Kandidaten und Kandidatinnen lungern hinter der Bühne rum. Und so bringt beispielsweise eine Oma Speckfettbrote und ein Lied auf der Klampfe mit. Die Kabarettisten Ellen Schaller (links) und Martin Berke (rechts) verkörpern in diesem Programm die Personen, die als dieser Bewerber und Bewerberinnen das Zeug zum künftigen Superstar von Chemnitz haben könnten. Laut Kabarett können sich die Gäste auf einen Mix aus Klamauk, Komik, Witzen und rührender Schüchternheit freuen. Auch ein glückliches Ende wird versprochen. Informationen zu Tickets gibt es im Internet. (fp)

www.das-chemnitzer-kabarett.de