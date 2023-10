Auf Schusters Rappen bis in das Tal der Buttermilch

Zur Olbernhauer Weitwanderung wird am Samstag eingeladen. Die Tour ist etwa 24 km lang, das entspricht einer Laufzeit von rund 6 Stunden.

Vom Wanderparkplatz Rothenthaler Straße geht es über den Preißlerberg in Richtung des Poppschen Gutes und weiter auf der Saydaer Straße über den Tellweg bis in das Tal der Buttermilch. Auf dem Spielplatz ist die erste Rast angesagt. Die nächsten Ziele sind der Ölmühlenweg und der Ortsteil Hallbach. Über den Bielablick und den Talberg erreichen die Wanderer die Ortsteile Reukersdorf und Blumenau. Auf der Südseite des Flöhatales geht es bis zum Erbgericht. Vom Rungstocktal wird der Rübenauer Weg erreicht. An der Frankwarte ist die zweite Rast. Vorbei am Anton- Günther-Denkmal geht es zurück zum Startpunkt. Am Ende der Wanderung können die gastronomischen Einrichtungen im Saigerhüttengelände (Foto) genutzt werden. (fp)

Olbernhau Treff auf dem Wanderparkplatz Rothenthaler Straße, Sa 8 Uhr