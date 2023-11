Das Kinderabenteuer "Thabo" knüpft an die gleichnamige Buchvorlage von Kirsten Boie an. Im Zentrum der Geschichte steht ein Elfjähriger, der gerne Detektiv wäre. Als ein Wilderer in der Nähe seines Dorfes im südlichen Afrika ein Nashorn erschießt, begibt er sich zusammen mit Emma und anderen Kindern auf Spurensuche. Dem Film gelingt eine mitreißende Mischung aus spannender Detektivgeschichte, kindgerechtem Abenteuer und spektakulären Tier- und Naturaufnahmen. (dpa)

Thabo

Südafrika/Deutschland 2023, 93 Min., Kinderfilm

Regie: Mara Eibl-Eibesfeldt,

Darsteller: Litlhonolofatso Litlhakanyane, Ava Skuratowski, Andrea Sawatzki, ab 6 Jahren

Bewertung:

Foto: Wild Bunch Germany/dpa

