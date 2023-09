Auf zum Abenteuertag auf die Burg Scharfenstein

Zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag erwartet Familien ein erlebnisreicher Abenteuertag auf der Burg Scharfenstein. Zur Ankündigung der Schlossbetriebe heißt es: "Taucht ein in das Leben der Römer: Bei unseren Mitmachaktionen backt ihr leckere römische Spezialitäten aus dem Holzbackofen. Duftet das nicht herrlich? Passend dazu kreieren wir gemeinsam einen durstlöschenden Römertrunk für Kinder. Für daheim stellt ihr selbst einen pflegenden Lippenbalsam, ein mediterranes Kräutersalz zum Kochen oder hübsche Tonmünzen her. Danach probiert ihr eure Geschicklichkeit im Ritterparcours. Trefft ihr ins Schwarze beim Bogenschießen? 11 und 14 Uhr erfahrt ihr bei Führungen spannende Geschichten rund um die alten Gemäuer. Im Museum erkundet ihr die Mitmachausstellung "Römer & Germanen". Stöbert in ihren Häusern, zieht ihre Kleider an und taucht in einem Römer-Bällebad ab." www.burg-scharfenstein.de