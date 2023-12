Auf zur Party ins Freiberger Tivoli

Wenn Ihnen der Weihnachtsrummel bereits zu viel geworden ist und Sie trotzdem Lust auf Abwechslung haben, wäre eine Party angeraten. In Freiberg gibt es diese am Samstag im Tivoli. Dort gibt es Hits aus den 90er- und den Nullerjahren, nach denen Tanzwütige ohne Ende abfeiern können. Ausgesucht haben die Dancetracks zwei sächsische DJs, die gegeneinander antreten wollen. Der eine ist DJ Le More, der andere DJ Paddix. Ersterer stammt aus Freital und startete 1999 seine Karriere. Bis heute ist DJ Le More für Radiosender aktiv und spielt regelmäßig bei großen, angesagten Events. Anfang 2000 übte DJ Paddix seine ersten DJ-Versuche vor Publikum in diversen Bars in der Dresdner Neustadt. Zwei Jahre später bespielte er wöchentlich in der Discothek "Blue Palace" in Coswig den Teendance. Später legte er auch für Radiostationen bei diversen Partys auf. Das Partyvolk ist also in guten Händen. (fp)

Freiberg Ballhaus Tivoli, Dr.-Külz-Straße 3, Sa 21 Uhr.