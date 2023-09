Ausgezeichnete Projekte in Ausstellung zu sehen

Für den Umweltpreis 2023 eingereichte Projekte, wie die hier im Foto von Uwe Hastreiter von der Stadtbibliothek Chemnitz vorgestellte Igel-Villa, wurden längere Zeit im Tietz-Foyer ausgestellt. Seit 18. September werden sie nun während der Nachhaltigkeitswochen im Bib-Lab-C der Stadtbibliothek im Tietz gezeigt und sollen an dieser Stelle noch bis 11. Oktober präsentiert werden. Die Schau kann von Gästen während der Öffnungszeiten, montags von 9 bis 19 Uhr, dienstags von 10 bis 19 Uhr, mittwochs von 14 bis 18 Uhr, donnerstags und freitags von 10 bis 19 Uhr sowie samstags von 10 bis 18 Uhr, besucht werden. Der Eintritt zur Ausstellung ist kostenfrei. Beim Chemnitzer Umweltpreis für Kinder und Jugendliche 2023 wurden laut Organisatoren insgesamt 26 Projekte eingereicht. 668 Kinder und Jugendliche nahmen an der traditionellen Umweltbildungskampagne teil. In vier Alterskategorien wurden die besten Projekte von einer siebenköpfigen Jury gekürt. Weitere Informationen dazu gibt es im Internet. (fp)

www.chemnitz.de/Umweltpreis