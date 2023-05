Ausstellung dokumentiert stille Art des Widerstands

Im Foyer des Chemnitzer Archäologiemuseums am Stefan-Heym-Platz ist derzeit eine Wanderausstellung zu sehen, die eine Frage beantwortet: "Wer war Fritz Kittel?" Diese Frage hat sich die Schriftstellerin Esther Dischereit gestellt. Der Eisenbahner hatte ihre Mutter Hella und Schwester Hannelore Zacharias in der NS-Zeit versteckt. Durch Menschen wie ihn überlebten beide Jüdinnen den Holocaust. Er selbst hatte nach 1945 seiner Familie nie von seiner Tat berichtet. Die Ausstellung begibt sich auf die Suche nach dem Geschehenen. Sie benennt die Rolle der Deutschen Reichsbahn, der Arbeitgeberin von Fritz Kittel in der NS-Zeit, und fragt nach dem Schicksal jüdischer Eisenbahner. Die vorgestellten Dokumente, Objekte, Filme und Biografien korrespondieren mit den ausliegenden literarischen Miniaturen von Esther Dischereit. Die Ausstellung ist Teil des Programms der Tage der jüdischen Kultur in Chemnitz. (fp)

Besichtigt werden kann die Ausstellung bis zum 11. Juni. Der Eintritt zur Foyerausstellung ist frei.