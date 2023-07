Ausstellung erinnert an den Deutschen Bauernkrieg

In der Zwickauer St.-Katharinen-Kirche, der Wirkungsstätte Thomas Müntzers - an ihn erinnert die Bronzestatue vor der Kirche (Foto) -, ist bis 29. Oktober die Ausstellung "Vom Aufbruch bis zum Ende" zu sehen. 2025 jährt sich der Deutsche Bauernkrieg zum 500. Mal. Im Vorlauf dieses Gedenkjahres zeigt die Wanderausstellung Schautafeln mit Protagonistinnen und Protagonisten der bewegten Zeit um 1525. Wer waren die Menschen, die damals für ihre Rechte kämpften, eine neue gesellschaftliche und religiöse Ordnung dachten? Wer waren die Mächtigen, die sich in ihren Privilegien bedroht sahen und mit aller Härte gegen die Aufständischen vorgingen? So vielfältig die Erhebungen in den einzelnen Landstrichen waren, so unterschiedlich waren auch die lokal handelnden Persönlichkeiten. Pfarrer Nikolaus Hausmann und Nikolaus Storch waren für Zwickau herausragend und werden unter anderem auf den ausgestellten Tafeln vorgestellt. Die St.-Katharinen-Kirche ist in der Regel von Mittwoch bis Sonntag, jeweils von 12 bis 17Uhr, geöffnet. (jarn)