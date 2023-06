Ausstellung in Schloss Schlettau zeigt Kunst von Bärbel Bitterlich

Die Sonderschau der Schwarzenberger Künstlerin, Autorin und Märchenerzählerin Bärbel Bitterlich (im Bild mit ihrem Mann Jens Bitterlich) im Schloss Schlettau kann noch bis zum 30. Juni besucht werden. Darauf weist Frank Eberlein vom Schlossförderverein hin. In der Ausstellung mit dem Titel "Eigentlich ausgedient, doch wiederbelebt" werden künstlerische Arbeiten gezeigt, die aus Materialien gefertigt wurden, welche eigentlich schon ausgedient hatten: zum Beispiel alte Sägeblätter oder Kugellager oder auch Schranktüren, die nun zu neuem Leben erweckt wurden. Die Kunstwerke sind sehr farbintensiv gestaltet und sie zeigen verspielte und fantasievolle Einblicke. "Wenn der Betrachter sich Zeit nimmt, kann er immer mehr kleine und interessante Details entdecken. So erzählt jedes Bild oder jede Figur seine eigene Geschichte", heißt es in der Mitteilung. Die Sonderausstellung im Herrenhaus von Schloss Schlettau ist Dienstag bis Sonntag jeweils 10 bis 17 Uhr geöffnet. (urm)