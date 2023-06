Ausstellung: Kubanische Stimmung in Plauen

In einer Einzelausstellung zeigt die Plauener Galerie Forum K an der Neundorfer Straße erstmals Zeichnungen von Stefan Schwarzer, die in den vergangenen zehn Jahren bei Reisen und während Arbeitsaufenthalten auf Kuba entstanden sind. Seit seinem Auslandsstudium auf der Insel 2013 stand zunächst die Vielfalt der Hauptstadt Havanna im Fokus seines künstlerischen Schaffens. In den letzten Jahren beschäftigte sich der Künstler zunehmend auch mit der kubanischen Landschaft und der Natur. Immer in Verbindung zum jeweiligen Ort entstehen Serien von Buntstiftzeichnungen, die sensibel und aufmerksam die spezifische Stimmung seiner Aufenthaltsorte dokumentieren. In den vergangenen Jahren erhielt der in Leipzig lebende Künstler zahlreiche Stipendien und Kunstpreise. Seine Zeichnungen sind Teil von privaten und öffentlichen Kunstsammlungen auf Kuba, den Niederlanden, in Dänemark und Deutschland. (lie)

Ausstellung: Stefan Schwarzer bis 15.7.2023, Plauen, Neundorfer Straße 4, Do bis So 13 - 17 Uhr