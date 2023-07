Ausstellung lüftet Geheimnisse um Textima-Rennräder

Im Fahrzeugmuseum in der Zwickauer Straße77 ist derzeit eine Sonderausstellung einer spannenden Geschichte der Textimal-Spezialräder gewidmet. Es geht um eine geheime Forschungseinrichtung und große Rennerfolge - die Geschichte der Textima-Spezialräder ist spannend. "In den 1980er-Jahren befand sich die gesamte Fahrzeugindustrie der DDR in einem Zustand von Stagnation und einem immer größeren Abstand zu internationalen Entwicklungen und Standards", erinnert Ludwig Karsch, Vorsitzender des Museumsvereins. Im Gegensatz dazu standen die Textima-Rennfahrräder. Sie entstanden in einer kleinen Fabrik an der Karl-Marx-Städter Nordstraße in Handarbeit und nach modernsten Erkenntnissen und Technologien. Weltmeister, Olympiasieger und Friedensfahrtgewinner saßen auf Textima-Rennrädern. Doch wie kam es dazu? Wer hat diese Hightech-Schmiede veranlasst und warum? "Alle diese und weitere Fragen möchte unsere Sonderausstellung zum Thema Textima-Rennräder beantworten", so Ludwig Karsch. (fp)

